Felul uimitor în care WhatsApp e folosit de poliție. Poate rezolva o problemă imensă

Anul trecut, un student în vârstă de 22 de ani din Hyderabad, India, s-a apropiat de una dintre colegele sale de clasă și a întrebat-o dacă ar vrea să-i fie prietenă.

Ea a fost de acord, dar apoi el a dus conversația mai departe și a întrebat-o dacă vrea să fie iubita lui, fapt pentru care ea i-a răspuns cu un „nu” ferm. Supărat pe refuzul ei, studentul a început hărțuirea ei. În următoarele câteva săptămâni, el a sunat-o și i-a trimis mesaje abuzive, amenințând-o că va răspândi informații false despre ea.

În urma hărțuirii, poliția din Hyderabad nu numai că l-a prins pe tânăr – o raritate când vine vorba de astfel de cazuri în India – dar l-a trimis la psiholoh. Într-o zi de martie, într-o clădire din centrul IT din Hyderabad, Miryala Lavanya, un psiholog clinic angajat de forțele de poliție ale statului, a început să vorbească cu tânărul.

„Nu crezi că femeile trebuie respectate?”, l-a întrebat pe băiat, care se simțea vizibil incomod, fără cuvinte și incapabil să facă contact vizual. „Nu ai mamă și soră?”, continuă ea.

Ani de zile, poliția din Hyderabad, un oraș plin de viață și care găzduiește cel de-al doilea centru tehnologic din India, a urmărit amploarea hărțuirii cu care se confruntă femeile și dorința lor de a face plângeri în acest sens. Stațiile de poliție din India sunt spații notoriu ostile pentru femei și, în ciuda mai multor linii telefonice dedicate și a unei aplicații de poliție numită Hawk Eye, puține femei au fost dispuse să raporteze un episod de hărțuire. Până când poliția din Telangana a creat o linie telefonică dedicată pe WhatsApp.

Hărțuirea femeilor este o problemă majoră în India

Studentul cu pricina este unul dintre aproximativ 30.000 care au fost reținuți prin sistemul anti-hărțuire al Poliției de Stat Telangana din 2014. Mai degrabă decât să introducă încă o aplicație de siguranță pentru smartphone pentru femeile din statul lor – există peste 50 în magazinul Google Play din India – departamentul a apelat la cea mai populară aplicație de telefon din India.

India este cea mai nesigură țară pentru femei din lume, conform studiilor. În timp ce cazurile înfricoșătoare de violență sexuală, fizică, verbală și psihologică împotriva femeilor sunt raportate în mod regulat la știri, majoritatea cazurilor rămân însă neraportate. Peste 80% dintre femei s-au confruntat cu hărțuirea în spațiile publice, opt din zece spunând că au fost hărțuite prin telefon sau mesaje și, după o estimare, aproape 99% din toate cazurile de agresiune sexuală nu sunt raportate.

În 2012, incidentul violului în grup din Delhi, așa cum a devenit cunoscut, a stârnit indignarea la nivel mondial și a atras atenția internațională asupra istoriei Indiei în ceea ce privește violența împotriva femeilor. O serie de aplicații de „siguranță pentru femei” au fost lansate ca urmare a evenimentului: unele sunt menite să fie utilizate ca semnale SOS, altele au funcții de urmărire pentru familie și prieteni.

La prima vedere, aplicațiile par o soluție rezonabilă: există peste 760 de milioane de utilizatori de smartphone-uri în India și, având date atât omniprezente, cât și accesibile, viața urbană din India aproape presupune deținerea unui telefon mobil. Dar eficacitatea acestor aplicații este dificil de analizat.

Între barierele lingvistice regionale, procesele de înregistrare complicate și dificultățile tehnice, aplicațiile rămân nișate. Deși astăzi sunt disponibile zeci de astfel de aplicații în India, niciuna nu a fost adoptată la scară largă.

Cum a devenit WhatsApp cea mai utilă cale de a denunța hărțuirea femeilor

„WhatsApp a devenit cea mai folosită platformă pentru ca femeile să caute ajutor sau să depună plângeri de hărțuire”, a explicat Swati Lakra, unul dintre ofițerii superiori ai Poliției de Stat Telangana.

În calitate de director al Wing Safety Wing din stat, Lakra și-a făcut o misiune personală din a reduce hărțuirea zilnică cu care se confruntă femeile din jurisdicția sa. Lakra spune că primește în medie 2.700 de plângeri pe lună cu privire la hărțuirea împotriva femeilor, iar aproape 1.100 dintre acestea vin prin intermediul liniei de asistență WhatsApp. „Avem o politică de toleranță zero pentru astfel de infracțiuni”, a spus ea.

Din octombrie 2014, Lakra și colegii ei folosesc linii de asistență WhatsApp pentru a înregistra plângeri împotriva femeilor, care includ cazuri de hărțuire publică și comentarii obraznice făcute în social media. Această categorie de infracțiuni cuprinde și urmărirea, tachinarea sau atingerea femeilor în mod necorespunzător.

Modul în care funcționează linia de asistență este simplu. Odată ce un reclamant trimite un mesaj, acesta primește un răspuns automat de la poliție care îl întreabă dacă dorește să depună o plângere. Dacă răspunde „da”, linia de asistență solicită automat informații despre incident.

Apoi, i se atribuie un număr de caz și, în funcție de locație, este transmis uneia dintre cele o sută de unități din forța de poliție Telangana, cunoscute sub numele de echipe SHE, unități care se concentrează pe infracțiunile împotriva femeilor. În acel moment, o echipă SHE formată din cinci membri intră în acțiune, contactând femeia care a depus plângerea, colectând probe și, în mod crucial, întrebând dacă dorește să acuze învinuitul.

Femeile se tem să-i reclame pe cei care le hărțuiesc

O femeie care a făcut uz de acest serviciu, o cosmeticiană în vârstă de 35 de ani, într-un orășel din afara orașului Hyderabad, a trimis un mesaj la linia directă după ce unul dintre clienții ei de sex masculin a început să-i trimită texte obraznice. Curând după aceea, el a plusat până a sunat-o și a amenințat că îi va dezvălui informațiile personale.

„Timp de luni de zile, a amenințat că mă va defăima pe rețelele de socializare”, a spus femeia, care a cerut să vorbească anonim, din îngrijorarea pentru siguranța ei.

Îngrijorată că soțul și socrii ei o vor obliga să nu mai lucreze dacă ar ști ce se întâmplă, a păstrat secretul hărțuirii. Acest lucru a avut un efect psihologic asupra ei și, în cele din urmă, i-a afectat viața. Dacă ar înceta să lucreze, „viața mea s-ar termina”, a explicat ea pentru Rest of World.

Un prieten i-a povestit despre linia WhatsApp și a convins-o pe femeie să facp o sesizare acolo. Era îngrijorată, dar a făcut-o, primind un răspuns automat în engleză, precum și în dialectul natal. În termen de două ore de la raportarea hărțuirii care se desfășura de săptămâni, hărțuitorul ei se afla în custodia poliției.

„Cred că l-au amenințat”, a spus ea. Deși s-a întâlnit cu polițiștii o singură dată, ea vorbește despre ei cu o admirație strălucitoare: „De atunci nu m-a mai sunat!”.

Foarte multe reclamații de la femei hărțuite vin pe linia celei mai folosite aplicații de mesagerie din India

Mesajele WhatsApp reprezintă peste 40% dintre rapoartele primite de echipele SHE ale Telangana. Alte reclamații se filtrează în stație prin telefon, prin intermediul femeilor care merg personal la birourile poliției sau online, prin Facebook, Twitter și e-mail. Prin comparație, doar 4% dintre plângeri vin prin intermediul aplicației Hawk Eye a poliției.

Dar raportarea hărțuirii împotriva femeilor este doar la jumătatea drumului în lupta contra hărțuirii. „La început, accentul nostru a fost pe pedeapsă”, a explicat Lakra. Conform înregistrărilor echipei SHE, mai puțin de 10% dintre victimele hărțuirii aleg să acuze.

„Dar în curând ne-am dat seama că acești bărbați vor continua să facă acest lucru și vom avea succes numai dacă nu vor repeta hărțuirea”, a spus ea. Cosmeticiana, de exemplu, a simțit că dacă ar face reclamație ar înrăutăți problema. „Dacă l-aș reclama sau aș spune familiei, s-ar putea să mă oprească din a lucra și ar fi rușinos pentru mine”, a spus ea.

În cazuri ca ale ei, echipele SHE apelează la sesiuni de consiliere de grup și individuale cu presupuși hărțuitori, precum cea la care a participat studentul de la început.