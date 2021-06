Fast & Furious, în cifre: câte mașini s-au distrus în F9 și care sunt daunele totale în bani

Fast & Furious 9 (F9) are premiera astăzi în Marea Britanie. Și tu poți să-l vezi în cinema.

Un studiu recent al companiei Uswitch ne arată care sunt daunele în bani din toate părțile francizei Fast and Furious, dar, mai ales, în ultimul film. Mai pe scurt, iată cât a costat să distrugă toate mașinile, în cascadoriile de la filmări.

The Fate of the Furious (2017) ar plăti cea mai mare factură de pe ecran, estimată la 3.723.367 de euro. După înregistrarea fiecărui accident de mașină din întreaga cronologie a filmului, în această parte a seriei s-ar fi distrus 95 de mașini.

Pe locul doi se află Fast Five (2011) cu daune în valoare totală de 1.544.979 de euro. Poate că anticiparea eliberării lui Dom din închisoare în urma filmului cu numărul patru sau a apariției lui Dwayne Johnson în poveste a fost cea care i-a catapultat succesul. Filmul cu numărul cinci a dus la un box office de 626,1 milioane de dolari și o estimare de 37 de mașini distruse.

Fast & Furious a distrus multe mașini de-a lungul filmărilor

Cu filmările CGI finale ale regretatului Paul Walker, Furious 7 (2015) este pe locul trei la daune: 31 de mașini distruse. În bani, 1.337.084 de euro.

Joel Kempson, expert în asigurări auto la Uswitch, comentează: „Fanii faimoasei serii Fast and Furious vor ști că ultimele filme sunt mai axate pe relațiile dintre ei, decât pe mașinile rapide, dar am dorit să aducem un omagiu adevăratelor superstaruri ale francizei – vehiculele în sine”.

Fast and Furious 9 s-a amânat din cauza pandemiei de Covid, dar acum e pe marile ecrane din cinema. Dom Toretto duce o viață liniștită alături de Letty și fiul său, micuțul Brian, cu toate că pericolul planează întotdeauna asupra orizontului lor pașnic. De data aceasta, această amenințare îl va forța pe Dom să-și înfrunte greșelile trecutului, pentru a-i putea salva pe cei pe care îi iubește cel mai mult. Echipajul său se reunește pentru a opri un complot periculos condus de cel mai priceput asasin și șofer profesionist pe care l-au întâlnit vreodată: un bărbat care se întâmplă să fie și fratele abandonat al lui Dom, Jakob. Pe parcurs, vechi prietenii vor fi readuse la viață, vechi dușmani se vor întoarce, istoria va fi rescrisă, iar adevăratul sens al familiei va fi testat mai mult ca niciodată.