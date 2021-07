Facebook, Twitter, Instagram, ”amenințare urgentă” la adresa sănătății: cum au devenit periculoase pentru publicul larg

Dacă ești utilizator de Facebook, Instagram, Twitter și orice alte rețea socială, sănătatea fizică are de pierdut, mai mult chiar decât sănătate mentală, aceasta este părere autorităților americane din domeniul medical.

Chirurgul General al Statelor Unite ale Americii a emis un avertisment fără precedent în istoria administrațiilor americane. Oficialul a făcut public un document prin care CDC a stabilit că rețelele de socializare reprezintă o amenințare urgentă la adresa sănătății oamenilor din cauza modului în care facilitează răspândirea dezinformării.

Facebook, Twitter, Instagram, un pericol public

Cei de la The New York Times au fost primii care au sesizat că este o mișcare neobișnuită pentru biroul Chirurgului General să publice un astfel de document. Autoritatea cu pricina publică în mod uzual avertismente asociate în mod direct sănătății publice, cum este epidemia de opioide din SUA. Distanțarea de avertismentele clasice are legătură cu faptul că ”răspândirea dezinformării pe probleme de sănătate a cauzat deja foarte mult rău” și a subminat efortul campaniei de vaccinare, a atras atenția oficialul.

Grupul cu rol de consultare din cadrul administrației de la Washington a publicat un raport de 22 de pagini pe care îl poți parcurge integral la această adresă. Acesta include măsuri destul de clare pe care le pot lua indivizi obișnuiți, organizații de sănătate, cercetători sau jurnaliști pentru a mai tăia un pic din aripile unor companii precum Facebook, Twitter sau Instagram în campaniile lor agresive de dezinformare.

În mod surprinzător, însă, documentul nu face referire expresă la niciuna dintre rețelele sociale populare. Nu sunt menționate Facebook, Twitter sau alte platforme care au făcut dezastru în pandemie prin propagarea dezinformării și a extremismului. Referințele sunt însă acolo, negru pe alb. ”De exemplu, platformele de rețele sociale încurajează oamenii să partajeze conținut să primească like-uri, comentarii și alte forme pozitive de interacțiune. Aceste funcții ajută să conecteze și informeze oameni, dar premiază interacțiunea, în defavoarea acurateței informației, permițând dezinformării încărcate emoțional să se răspândească mai ușor decât conținutul neutru din punct de vedere emoțional.”, au atras atenția oficialii americani.