Începând cu pandemia COVID-19, multe festivaluri de film s-au mutat la formate numai online sau hibride. Facebook intră astfel în industria de filme, după ce, un nou film va avea premiera ca eveniment online plătit, în cadrul aplicației celebre.

Utilizatorii din orice țară în care sunt disponibile evenimentele online plătite de Facebook care acum numără peste 100 pot viziona premiera The Outsider, un documentar din culise despre Memorialul și Muzeul Național 9/11 din New York City. Un bilet virtual costă 4 dolari, iar filmul va debuta pe 19 august la ora 20:00 ET și va fi disponibil timp de 12 ore.

După cum raportează Axios, o premieră a filmului „The Outsider” va avea loc în urma unei discuții pe Facebook Live. Documentul va ajunge în anumite teatre și alte platforme de streaming în septembrie.

Facebook va difuza câteva promoții pentru eveniment, care este condus de distribuitorul Abramorama, dar nu va necesita o reducere a vânzărilor de bilete. Compania renunță la comisioanele pentru veniturile creatorilor până în 2022.

Facebook lansează opțiunea de filme

Filmul a provocat deja controverse. Oficialii de la muzeu le-au cerut cineaștilor să taie 18 scene „defăimătoare” din The Outsider, dar regizorii Pamela Yoder și Steven Rosenbaum au spus că nu vor da înapoi. Michael Shulan, fostul director de creație al muzeului și o figură centrală a filmului, ar fi susținut în film că muzeul reprezintă „Disneyficarea” atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

Distribuția de filme este greu de realizat pentru studiourile independente și pentru realizatorii de filme, mai ales atunci când încearcă să lanseze filme pe mai multe piețe. La fel cum alții au reușit să găzduiască mai multe cursuri online sau jocuri live pe Facebook, această nouă idee ar putea fi răspunsul la găsirea publicului, datorită enormei acoperiri a platformei.

Rămâne de văzut dacă alți regizori și distribuitori își premiază filmele pe Facebook. Având în vedere faptul că Facebook își face loc în tot mai multe industrii, nu este greu să ne imaginăm faptul că Facebook ar fi interesat să găzduiască evenimente similare și pe viitor.