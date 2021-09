Exact ce ne mai lipsea: virusuri de pe alte planete. Ce avertizează oamenii de știință

Dacă am descoperi vreodată o lume extraterestră, am întâlni probabil mult mai mult decât doar extratereștri de dimensiuni umane. Te-ai gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă am descoperi virusuri extraterestre? Oamenii de știință au cercetat ipoteza aceasta.

Orice mediu capabil să susțină viața ar face acest lucru pe spatele a nenumărați microbi extratereștri și, așa cum avertizează astrobiologul și cosmologul Universității de Stat din Arizona Paul Davies, și virusurile extraterestre.

Virusuri extraterestre – ne afectează sau nu?

„Virusurile fac parte, de fapt, din rețeaua vieții”, a spus Davies pentru The Guardian. „M-aș aștepta ca, dacă există viață microbiană pe o altă planetă, vom avea ocazia de a face schimb de informații genetice”.

Davies susține că virusurile sunt încă o parte valoroasă a unui ecosistem, datorită capacității lor de a transfera material genetic de la un organism la altul, conducând evoluția înainte.

Virusurile din spațiu sună ca o premisă grozavă pentru un film SF horror, dar Davies a spus pentru The Guardian că un virus extraterestru dăunător ar fi probabil mai periculos pentru locuitorii planetei sale de origine, decât pentru orice vizitator uman.

„Virusurile periculoase sunt cele care sunt foarte apropiate de gazdele lor”, a spus Davies pentru The Guardian. „Dacă există un virus cu adevărat extraterestru, atunci este posibil să nu fie periculos de la distanță”.

Desigur, acest lucru este pur ipotetic. Cei mai buni oameni de știință nu au reușit încă să găsească niciun indiciu că există o altă lume acolo, undeva, cu un ecosistem complex precum cel al Pământului.

Dar, chiar și în afară de posibilele riscuri ale agenților patogeni extratereștri, avertismentul lui Davies este un memento fascinant că orice extraterestru care ar putea fi acolo nu ar exista în vid. Probabil că ar exista tot felul de vieți în jur, la fel ca ecosistemele bogate ce le avem aici, pe Pământ.