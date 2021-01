Este oficial: Ministrul Muncii a semnat schimbarea pentru milioane de pensionari

Ministrul Muncii s-a ținut de cuvânt și a semnat ordinul care vizează milioane de pensionari din România.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunța recent o reformă în sistemul de pensii și s-a ținut de cuvânt. Anunță că a semnat ordinul de ministru prin care se vor evalua dosarele din sistemul public de pensii.

Practic, e momentul începerii evaluării dosarelor din sistemul public de pensii.

Raluca Turcan și-a anunțat decizia pe Facebook.

Procedura a fost lansată cu întârziere, recunoaște ministrul. Ar fi trebuit să înceapă încă de acum mai bine de un an, în octombrie 2019, fiind o etapă necesară pentru începerea procesului de recalculare a pensiilor.

Prin evaluarea dosarelor de pensie se va putea face o bază de date în care se vor colecta informațiile strânse și care va fi folosită în procesul de recalculare a pensiilor.

„Concret, evaluarea dosarelor înseamnă crearea unei baze de date constituită pe baza informațiilor colectate din sursele în format electronic sau letric existente la nivelul caselor teritoriale de pensii și care va fi ulterior folosită, prin sistemul informatic al CNPP, pentru realizarea operațiunilor de recalculare și punere în plată a pensiilor recalculate. Am alocat acestui proces maximum 1 an și jumătate, suficient timp pentru ca noul proiect de lege a sistemului public de pensii, la care am început deja să lucrăm, să fie definitivat”, a explicat ministrul.