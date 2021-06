Elon Musk spune că banii nu sunt reali. De ce a făcut miliardarul această declarație surprinzătoare

Cred că ne-am obișnuit deja cu declarațiile surprinzătoare și, uneori, șocante ale lui Elon Musk. De la extratereștri, la implanturi cerebrale și criptomonede, miliardarul are o părere controversată despre multe domenii. Iată de ce a spus recent că banii nu sunt reali.

Ca parte a tendinței sale de a posta pe Twitter mesaje confuze și postări amuzante despre criptomonede, CEO-ul Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter recent că, aparent, banii nu sunt reali.

Goods & services are the real economy, any form of money is simply the accounting thereof

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2021