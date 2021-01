Elon Musk, în război cu Mark Zuckerberg: cum l-a scos responsabil de dezastrul din SUA

Conflictul dintre Elon Musk și Mark Zuckerberg este departe de a fi o noutate, dar a culminat în urmă cu câteva zile, în contextul dezastrului din SUA, când protestatari pro-Trump au luat cu asalt Capitoliul.

În opinia lui Elon Musk, rețeaua de socializare Facebook, deținută de Mark Zuckerberg, este responsabilă pentru ceea ce am văzut în SUA în urmă cu câteva zile. Printr-o postare făcută pe Twitter, șeful Tesla și SpaceX a detaliat viziunea sa asupra efectului de domino, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos.

”Acesta este intitulat efectul domino”, a scris Musk în engleză, alături de o imagine cu piese din ce în ce mai mari de domino. La bază, prima piesă are asociat textul ”un website pentru dat note la femei din campus”. Piesa cea mai de sus este însoțită de textul ”Clădirea Capitoliului pare să fie sub controlul unui bărbat cu cască de viking”.

Deși nu a folosit cuvântul Facebook în postare, platorma online a fost fondată în 2004 de către Mark Zuckerberg și câțiva colegi de la Harvard cu scopul declarat de a evaluate fetele din facultate. Prin această paralelă, Musk încearcă să aducă din nou în lumina reflectoarelor rolul pe care îl joacă rețelele sociale în fenomenul dezinformării și propagării știrilor false. Este vorba de fenomenul care a culminat cu violențele de la Washington de acum câteva zile.

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021