Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, deși în urmă cu un an era de 7 ori mai „sărac”

Elon Musk a avut un an incredibil. Sigur, toți am avut un an diferit, dar la el se vede fix în valoare. Și valoarea lui e acum cea mai mare din lume. L-a depășit astfel pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Șeful Teslaa devenit cel mai bogat om din lume, iar averea lui e de aproape 195 de miliarde de dolari. Sau, altfel scris, ar arăta așa: aprox. 194.800.000.000, conform Bloomberg. În întrecerea cu Jeff Bezos, din 2017 și până în prezent cel mai bogat om din lume, Musk are 9,5 miliarde de dolari în plus.

Ține însă cont că toate aceste valori și „averi” fluctuează în funcție de cum se descurcă fiecare companie în parte la care fiecare dintre acești oameni au acțiuni. Elon Musk e cunoscut pentru Tesla și SpaceX, Jeff Bezos pentru Amazon și Blue Origin.

Cum a devenit Elon Musk cel mai bogat om

Elon Musk a început anul 2020 cu circa 27 de miliarde de dolari și nu era în top 50 miliardari. În aproape un an a urcat pe primul loc datorită reușitelor Tesla. Compania a atins o evaluare de peste 773,5 miliarde de dolari. E vorba de-o creștere de 743% în ultimul an. În 10 ani, acțiunile Tesla au crescut cu 23.900% – cumva de așteptat, că și interesul pentru mașini electrice a crescut.

Până să fie pe primul loc, Elon Musk l-a depășit ca avere, în iulie 2020, pe Warren Buffett și a devenit a șaptea cea mai bogată persoană din lume. În noiembrie a urcat pe locul doi, după ce l-a depășit și pe Bill Gates. În ultimele 12 luni, averea acumulată de Musk a depășit întreaga avere a lui Bill Gates, estimată la 132 miliarde dolari.

Independent de avere, Elon Musk și Jeff Bezos mai concurează în cucerirea spațiului. Musk are SpaceX și deja a trimis astronauți în spațiu pentru NASA. Bezos are Blue Origin și promite turism spațial.

Conform unor declarații ale lui Elon Musk din decembrie, el vrea să-și folosească averea ca să accelereze evoluția umană. A făcut-o deja, într-o anumită măsură, cu Neuralink și testul pe porci.