„Don’t Look Up” e bun sau prost? Netflix România a dat verdictul

„Don’t Look Up” a împărțit lumea în două tabere. Comedia blockbuster despre sfârșitul lumii a stârnit multe discuții după ce Netflix a lansat-o de Crăciun.

Mulți ori au apreciat umorul negru și situațiile ridicole ce frizează realitatea, fie au considerat filmul mult supraapreciat și cu un ton prea zeflemitor.

„Ne cerem scuze pentru discuțiile iscate la mesele de Crăciun referitoare la Don’t Look Up. Răspunsul corect la întrebarea “Dacă Don’t Look Up e un film bun sau prost?” este DA”, scrie contul oficial de Facebook al Netflix România.