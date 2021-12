Cele mai bune producții sunt pe Netflix, în 2022: la ce să te uiți în ianuarie

Cum am putea să începem altfel, decât cu urarea clasică? Fie ca noul an să vină cu cât mai multe to do list-uri realizate, cât mai multe momente petrecute alături de cei dragi și cât mai multe filme și seriale urmărite împreună! Iată ce poți urmări pe Netflix, chiar din prima lună a anului ce bate la ușă.

Pentru luna ianuarie Netflix ți-a pregătit următoarele producții foarte așteptate.

Rebelde, o nouă versiune a celebrei telenovele pentru tineri adulți, ce are loc la Elite Way School, denumită acum EWS, școala internațională cu internat în cadrul căreia a luat naștere legendara trupă RBD. Pentru nostalgici, va fi un început de an reușit.

Munich – The Edge of War, un film bazat pe bestsellerul internațional cu același nume de Robert Harris, unde, în toamna anului 1938, un funcționar britanic și un diplomat german se intersectează la Munchen și conspiră pentru a preveni războiul în Europa.

Vești bune pentru fanii serialului Ozark! Vine sezonul al patrulea Partea 1, un nou capitol din drama captivantă cu acțiunea plasată în prezent, care urmărește călătoria familiei Byrde de la viața obișnuită din suburbiile orașului Chicago la activitatea infracțională periculoasă din munții Ozark din statul Missouri.

Cele mai așteptate filme și seriale vin în ianuarie, pe Netflix

Vrei mai mult? Încearcă și serialul Archive 81. Un arhivist angajat să restaureze o colecție de casete reconstruiește munca unei producătoare de film și investigația acesteia privind un cult periculos.

Ricky Gervais se întoarce, de asemenea, în After Life: Sezonul 3. Deși Tony nu mai are aceeași atitudine agresivă și ursuză față de viață, se luptă în continuare să umple golul lăsat în urmă de pierderea soției.

Dacă ai văzut Snowpiercer și ți-a plăcut, nu trebuie să ratezi cel de-al treilea sezon care apare în ianuarie pe Netflix. Layton își continuă căutările în speranța că va găsi un loc propice traiului, iar Wilford, alimentat de furie și răzbunare, este pe urmele lui.

Pe acestea și pe multe altele le poți viziona pe cea mai populară platformă de streaming, din ianuarie. Un an nou fericit și plin de filme și seriale urmărite împreună!