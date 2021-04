Digi face asta fix înainte de Paște: momentul cu telefoane ieftine și tăieri masive de preț

Cu câteva zile înainte de Paște, Digi | RCS-RDS are o campanie deosebită pentru români. Sunt două direcții: prețuri tăiate la jumătate, iar telefoanele sunt mai ieftine ca niciodată. Cum le prinzi? Iată.

Ce propune Digi acum, pentru rețeaua mobilă, e să te portezi. Și odată ce-ai făcut asta, te bucuri de două lucruri: abonament la jumătate de preț timp de șase luni și telefoane la prețuri bune.

Primul telefon recomandat este Oppo A15 pentru care plătești zero lei avans și 25 de lei rată lunară (timp de 24 luni). Telefonul are un ecran de 6,5 inci HD+, 2 GB memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, dar și 3 camere foto pe spate: 13 megapixeli, 2 MP și 2 MP. Iar bateria e impresionantă la 4.230 mAh.

Digi are în ofertă, tot la zero lei avans și 33 lei rata, un Oppo A53. Acesta are un ecran de 6,5 inci HD+, 4 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, aceleași trei camere foto, dar marele avantaj, la propriu, este bateria: 5.000 mAh.

Pe listă mai sunt Xiaomi Redmi 9 (25 lei rata) și Xiaomi Redmi Note 9 (33 lei rata).

Care sunt condițiile de la Digi pentru ofertă

Campania se desfășoară în perioada 1 aprilie – 31 mai și este disponibilă din contul de client digi.ro, în punctele de prezență Digi, prin apelarea serviciului Relații Clienți sau prin intermediul agenților de teren. Astfel, pentru cel mai bun abonament, plătești doar 2,5 euro pe lună, timp de 6 luni.

Optim Nelimitat presupune că ai minute nelimitate, internet 4G nelimitat (viteza e limitată după ce consumi volumul de date inclus în abonament, dar încă ai acces la internet mobil) și 3.000 de minute internaționale. După cele 6 luni, abonamentul e 5 euro pe lună, ceea ce încă e foarte bine, față de ce ai la ceilalți operatori.

Ca fapt secundar, în cazul în care ai folosi abonamentul Digi pe un telefon 5G, atunci ai avea și mai mult internet. Dar ține cont că acoperirea 5G nu-i în toate orașele și nici în toate cartierele din orașele în care e disponibil. Ai mai multe detalii despre campanie aici.