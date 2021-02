Descoperire fenomenală: totul plutește doar cu lumină. Schimbă cu totul ingineria zborului

Cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania au reușit să facă să leviteze două plăci mici de plastic folosind doar lumină.

Cu energia provenită de la un set de LED-uri luminoase într-o cameră de vid, echipa a reușit să facă să plutească două mici plăci Mylar, relatează Wired. Oamenii de știință nu au reușit niciodată să facă un obiect atât de mare să plutească folosind doar lumina.

„Când s-au ridicat cele două plăci, a existat un moment de liniște între noi toți patru”, a declarat doctorandul în inginerie, Mohsen Azadi

