De la creatorii Max Payne, descarcă gratuit Control: oferta este limitată

Cei de la Epic Games te-au obișnuit cu jocuri gratuite la un anumit interval de timp. De această dată, poți descărca Control, dar ține cont că oferta e limitată.

În Epic Games Store găsești în această perioadă Control, un joc pe care-l poți descărca gratuit. Compania și-a obișnuit deja fanii cu un joc gratuit sau două în fiecare săptămână. De data aceasta, e vorba de Control. Dacă vrei să-l joci, îl poți descărcat până la ora 11:00, pe 17 iunie.

Despre ce e vorba în Control

Experiența Control e una impresionantă, susțin creatorii săi. Joci rolul lui Jesse Faden, personajul care explorează Oldest House, sediul principal al Federal Bureau of Control – Biroul Federal de Control. Pe măsură ce descoperi secretele celei mai vechi case, vei învăța abilități telekinetice care te vor ajuta să lupți împotriva unei hoarde de dușmani cunoscuți sub numele de Șuier.

Jocul e considerat de mulți unul psihedelic, dar arată superb și e excelent, dacă ești fan.

Membrii PlayStation Plus au putut revendica Control Ultimate Edition la începutul acestui an, în timp ce abonații Xbox Game Pass au în prezent acces la joc fără costuri suplimentare. Epic are versiunea standard gratuită, iar DLC-ul plăcut este cu 50% reducere până pe 17 iunie. Fiecare dintre cele două pachete de expansiune costă 5 dolari și un abonament de sezon cu ambele costă 7,50 dolari.

Control a fost lansat în august 2019 pentru Microsoft Windows, PlayStation 4 și Xbox One. O versiune bazată pe cloud pentru Nintendo Switch a fost lansată în octombrie 2020. Versiunile pentru PlayStation 5 și Xbox Series X / S au fost lansate în februarie 2021. La lansare, Control a fost întâmpinat cu recenzii pozitive din partea criticilor, mai multe publicații de jocuri numindu-l printre jocurile lor de top din 2019. Jocul a fost nominalizat la numeroase premii de jocuri video și a câștigat multe dintre ele.

Dacă nu te-a atras Control, există și câteva oferte excelente pentru alte jocuri din campania Mega Sale, inclusiv Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Disco Elysium și Hades.

Între timp, Epic a dezvăluit și surprizele săptămânii viitoare. E vorba de un nou shooter denumit Hell is Other Demons, dar și despre minunatul Overcooked 2.