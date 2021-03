În ultimele săptămâni, am încercat să înțeleg mai bine modelul de business din eMag Marketplace. Asta după ce am găsit prețuri imense la PlayStation 5, cea mai căutată consolă video.

eMag este cel mai important jucător din comerțul electronic din România. Ca un detaliu de fond, pentru a înțelege un pic mai bine despre ce discutăm, „În 2019, structura Dante Interna­ţional SA cuprindea eMAG România, Fashion Days România, Bulgaria şi Ungaria şi vânzări intercompanii pentru eMAG Bulgaria şi parţial eMAG Ungaria“.

Magazinul are și un Marketplace în care sunt listați diverși comercianți din România. Uneori, aceștia practică prețuri mult mai mari decât produse similare de pe eMag sau de pe site-urile lor. Pentru unii dintre clienți, mixul între ce vinde eMag și ce vând ceilalți selleri poate crea confuzie.

La asta se adaugă și că eMag a luat o amendă de 6,7 milioane de euro de la Consiliul Concurenței pentru abuz de poziție dominantă în raport cu produsele din Marketplace. Și-au asumat greșeala și au plătit.

“Procesul de dezvoltare a platformei (Marketplace – n.r.) a presupus de multe ori soluții rapide în interesul clienților, dar unele dintre ele au fost impredictibile pentru alte părți implicate în platformă. Deși izolate, aceste situații au generat îngrijorări ale autorității de concurență, împreună cu care am depus toate eforturile pentru identifica un mod foarte predictibil, transparent și echilibrat prin care toate părțile să poată beneficia de avantajele unei platforme de comerț online […]”, a declarat în decembrie Iulian Stanciu, CEO eMag.

Înainte de amendă, în ianuarie 2020, atenția a fost pe eMag din cauza unui comision pe transport. La acea vreme, o parte dintre cei 19.000 de vânzători au acuzat eMag de monopol, de dictatură, de abuz de poziție dominantă.

Cei de la eMag au afirmat atunci că perceperea unui comision atât pe produs, cât și pe transport este normală. Ce s-a întâmplat până în acel moment a fost anormal, o favoare pentru comercianții. “Timp de 9 ani eMAG a exceptat sellerii de la această taxă, deși perceperea unui comision pe întreaga valoare a comenzii este o practică uzuală folosită și de alte marketplace-uri, la nivel internațional, și aliniată legislației actuale de la nivel local și european”, a transmis eMag la acel moment.

În final, comisioanele sporite s-au reflectat în prețuri mai mari la produse.

PlayStation 5 la preț de 3 – 4 ori mai mare pe eMag

Acest Marketplace e în centrul atenției și acum. În ultimele luni, când căutai “ps 5”, “playstation 5” sau alți termeni asociați cu consola erai dus automat pe-o pagină dedicată de precomandă. Doar că precomenzile s-au terminat în noiembrie, când primele unități au fost livrate. Între timp, a fost eliminată această trimitere.

Deși titlul ei a fost de precomandă pentru cea mai nouă consolă de la Sony, în realitate, nu ți se prezenta niciun mecanism de precomandă, doar prețurile oficiale. Astfel, discutăm de 1.999 lei pentru varianta digitală, fără unitate optică, și 2.499 lei pentru modelul cu unitate optică.

În momentul în care dădeai click pe ”Află mai multe” erai trimis imediat pe o pagină de achiziție în care prețul de achiziție era și încă este de peste 5.000 de lei în funcție de versiune. Acesta este prețul la care un seller din Marketplace oferă consola pe eMag.

Dacă nu ai urmărit saga disponibilității noilor console PlayStation, merită avut în vedere că s-au lansat în mod oficial în noiembrie, dar stocul a fost prea mic, ceea ce a dus la speculă și bișniță pe site-uri de anunțuri. O șansă de a pune mâna pe un PlayStation 5 este să apelezi la „samsarii” de pe OLX sau combinatorii de pe eMag.

Având însă în vedere că poți să o cumperi nouă sigilată, cu factură și garanție, de pe OLX la 3700 – 4000 de lei, nu înțeleg două lucruri: de ce ai cumpăra-o de pe eMag, deși sunt convins că acest lucru se întâmplă? Și de ce eMag permite astfel de prețuri pe platforma sa și le promovează într-o manieră directă (cum a fost cazul cu pagina de precomandă încă activă).

Când vine vorba de prețuri, eMag nu le poate plafona fără aprobare de la autorități. Iar PlayStation 5 nu e un produs de urgență, cum a fost cazul cu măștile în 2020, așa că aici prețul poate fi fixat de vânzător în raport cu concurența. Doar că nu prea există concurență, că nu există stocuri suficiente. Totuși, eMag câștigă de pe urma fiecărui produs vândut în Marketplace.

Am considerat că merită un pic investigat subiectul și am căutat să aflu ce comisioane sunt.

Ce comisioane practică eMag și câți bani ar câștiga dintr-o consolă de peste 5.000 de lei

Inițial, pe subiect, am întrebat direct la sursă ce se întâmplă cu prețurile și cu comisioanele. Și am căutat răspunsuri la patru întrebări:

Ce comision percepe eMag dintr-o consolă PlayStation 5 vândută cu 5.700 de lei? În online se vehiculează între 15 – 30% și vreau să știu cât de departe de realitate este acea valoare.

Dacă vorbim totuși de Marketplace, nu de un produs vândut de eMag, de ce sunt redirecționat către el din pagina oficială de precomenzi a eMag, pagină la care ajung obligat, forțat când caut PlayStation 5 pe magazinul online?

Se cochetează la vreun nivel cu ideea introducerii unui mecanism pentru a preveni specula pe produse foarte căutate de genul acesta, cum s-a întâmplat, într-o oarecare măsură și cu mare întârziere, cu măștile de protecție?

Dacă este un produs de pe Marketplace, produs care nu exista în urmă cu două luni, de exemplu, de ce eMag îi asociază review-uri din noiembrie, decembrie și comentarii pentru a spori încrederea cumpărătorului într-un produs care se vinde aproape de 3 ori mai scump decât valoarea lui reală, valoare trecută de altfel în pagina de precomenzi?

Am primit un răspuns parțial la două dintre întrebări. Comisioanele sunt confidențiale, iar situația paginii de precomandă încă activă când am început nu a fost explicată.

Conform eMag, popularitatea consolei și problemele de stoc au dus la o debalansare între cerere și ofertă și astfel pot apărea prețuri mai mari și implicit clienți nemulțumiți.

“În cazul de față, eMAG nu poate să intervină în politica de preț a sellerului, conform legii. La nivel de platformă, însă, încercăm să aducem cât mai mulți selleri și încurajăm competiția, pentru a oferi astfel clienților cât mai multe opțiuni”, a explicat compania. “În cazul măștilor sanitare, fiind un context cu particularități care țineau de sănătatea publică, cu titlu de excepție, am obținut în prealabil de la autorități aprobarea de a suspenda temporar acele oferte din platformă”.

Legat de comisioane, eMag susține că percepe doar un comision la vânzare, fără taxe suplimentare de listare sau afișare. Comisionul de vânzare este un aspect contractual confidențial.

“De asemenea, pentru a oferi clienților noștri o experiență simplă, prin care sa își găsească ușor și rapid produsul dorit, am implementat sistemul de catalog unic cu produse unice, conținut de calitate si review-uri. În această pagină unică de produs fiecare comerciant din platformă are șanse egale pentru vânzarea produsului în baza unui algoritm care pune clientul pe primul loc, iar oferta principală este alocată sellerului cu cel mai bun preț și cu cele mai bune servicii”, a mai adăugat compania.

De la oameni care au interacționat cu platforma Marketplace am aflat că acel comision gravitează între 10 și 30% pentru majoritatea categoriilor de produse și este foarte bine definit pentru aproape fiecare categorie. În același timp, dacă ai o cifră de afaceri fabuloasă sau o vechime semnificativă în Marketplace, comisionul mai poate fi negociat, nu mult, undeva între 0,5% până la 1,5%, dar suficient cât să poată crea disensiuni între vânzătorii, dacă ar fi comisioanele listate la grămadă, pe site-ul eMag.

Un moment în care eMag a vorbit despre comisioane a fost cu programul Deschide România în decembrie 2020, conform Profit.ro. “Comisionul perceput pentru sellerii din eMAG Deschide România este de 5% pentru produsele din divizia hardlines (electronice, electrocasnice, unelte, articole sportive etc.) sau 10% pentru produsele din diviza softlines (produse fashion, bijuterii, jucării, accesorii, cosmetice etc.)”.

Revenind însă la fixația mea cu PlayStation 5, comisionul standard practicat de eMag pentru console hardware de gaming este de 9%. Ca urmare, la fiecare consolă de 5699 de lei, eMag se bucură de 513 lei sau vreo 25% din prețul real al consolei recomandat de Sony.

Alte exemple de comisioane practicate de eMag sunt 18% pentru lămpi video, 16% pentru balansoare, leagăne și hamace de copii, 18% pentru suzete și accesorii, 24% pentru cauciucuri, 18% pentru țigări electronice, 19% pentru accesorii de mobile, precum carcase sau huse.

După cum am menționat și mai sus, aceste numere pot varia un pic, în funcție de cifra de afaceri pe care un comerciant o realizează prin intermediul eMag Marketplace și de vechimea pe care o are pe site. Cu alte cuvinte, nu reprezintă literă de lege, dar ar trebui să te ajute să-ți dai seama cât plătești în plus pentru un produs, doar pentru că îl iei de pe eMag.

Problemele mele cu eMag sunt vechi și le-am detaliat în mai multe rânduri. De exemplu, poți să vezi Cum m-a furat eMAG și a refuzat să-mi dea banii înapoisau Lansarea PlayStation 5 în România: de la batjocura Altex, eMAG până la bișnița de pe OLX.

Problema detaliată acum e că permite astfel de selleri care, pe de o parte, profită de impulsivitatea oamenilor de-a cumpăra și, pe de altă parte, a ținut prea mult pagina de precomandă sus și fiecare click în ea ducea în prețurile mai mari din Marketplace.

Prețurile nu le poate plafona, dar poate ar avea șanse de-a mai curăța comerțul online din Marketplace dacă ar găsi o cale de-a nu încuraja specula. Altfel, alți clienți pot crede că o fac deplin conștienți ca să profite de comision.

În cazul tău, în calitate de client, ar fi bine să te uiți și pe site-urile proprii ale vânzărilor pe care îi găsești în Marketplace. Unii au acolo aceleași produse la prețuri semnificativ mai mici, reducerea fiind dată de lipsa comisioanelor detaliate mai sus.

Conținutul articolelor din secțiunea Opinii reprezintă strict opiniile autorilor textelor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PLAYTECH.ro.