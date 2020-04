Cum m-a furat eMAG și a refuzat să-mi dea banii înapoi

Îmi manifestam în urmă cu ceva timp disprețul față de instituția asta intitulată eMAG când au facilitat specula cu măști de protecție, la începutul pandemiei.

Mi-am promis atunci că nu voi mai comanda de la ei pentru că firma asta mi se pare întruchiparea celor mai defecte principii democratice, o exploatare macabră a consumerismului de care suferim cu toții și o entitate care, în afară de bugete de marketing, are principii de la care ți se ridică părul pe mână.

Dar să trecem la exemplul practic. Din decembrie 2018, caut sticla de mai jos. Am experimentat un Barolo Chinato când m-am bucurat de cină la Osteria Francescana, în Modena. A fost o experiență memorabilă pe care am detaliat-o într-un articol și ți-ai fi dorit ca măcar o firimitură din acele momente să o poți recrea în confortul căminului.

La desert, ne-am bucurat de un pahar de Schiavenza Barolo Chinato, care i-a rămas la suflet Andreei, soția mea. Am descoperit iterația de la Cocchi în urmă cu câteva luni, dar nu a fost disponibilă pentru achiziție în frumoasa noastră țărișoară, până de curând.

În urmă cu câteva zile, eMag a anunțat cu surle și trâmbițe că începe să vândă băuturi alcoolice și să le facă concurență micilor întreprinzător de la noi, pentru că nu băgase suficiente firme în pământ. Așa, se mai îmbogățește un pic și forțează comercianții de alcool de la noi, dintre care unii îmi sunt prieteni, să intre în Marketplace, să plătească comisioane babane etc.

Printre primele sticle vândute și livrate de eMAG se afla și sticla pe care mi-o doream de foarte mult timp.

Am făcut imediat comandă, pornind de la premisa că-i fac un cadou frumos Andreei de Paște. În 24 de ore, sticla cu pricina, fără să fie la reducere, fără să beneficieze de vreun discount, s-a ieftinit cu 50 de lei.

Acesta era prețul ei corect, fapt recunoscut și de tânărul cu care am vorbit la telefon la serviciul clienți, după vreo 10-12 minute de așteptare.

„Ofertă” de la angajatul eMAG

Două lucruri sunt interesante în povestea asta. eMAG nu a vrut să-mi dea banii înapoi și mi-a spus că sunt liber să returnez produsul și să-l comand din nou, la preț mai mic.

Nu știu dacă nu cumva aș fi plătit transportul de două ori, ca diferența de preț să fie nulă, nu sunt expert în „mișculații” marca eMAG. „Ghidușul” de la telefon mi-a propus să-mi ofere un voucher pentru diferența de 50 de lei, ca să mai fac o viitoare comandă la eMAG și să mă țină într-un cerc vicios defect.

Returnarea banilor în contul meu de la eMAG este o IMPOSIBILITATE. Ei nu fac așa ceva.

Apogeul kafkaian a intervenit când, într-un final, mi-am dat acordul pentru voucher. Tânărul de la capătul firului mi-a spus că a înaintat o cerere în numele meu în acest scop, că nu are el puterea de a-și materializa propria propunere. Să vedem dacă se aprobă, pe banii mei.

Nu are rost să mai spun că în momentul în care am făcut comanda, mi-au plecat banii de pe card instant. Unde cod de confirmare prin SMS? Ce 3DSecure? Somitatea eMAG este mult prea corectă și integrată în societatea românească încât să mai respecte normele de securitate cibernetică. Le-ai dat cardul, ești mâncat. Mai târziu am căutat să aflu de ce. E vorba de opțiunea „plata cu 1 click” lansată de ceva timp. Dacă adaugi cardul în cont, e activată. Doar că nu ești informat în momentul plasării comenzii că se întâmplă asta, cum ești informat, de exemplu, că la plata ramburs plătești comision sau că plata cu cardul la easybox costă.

Un algoritm de autentificare în doi pași nu ar fi implementat dacă sunt atât de relaxați cu luatul banilor din cont. Poate costă prea mult, iar de când vând măști fără adaos comercial, nu mai au bani de altceva. Trist.

Ca referință, Amazon îți ia banii din cont fără confirmare suplimentară, dar măcar are autentificare în doi pași prin SMS. Așa se asigură că nimeni nu-ți poate intra în cont și realiza achiziții cu banii de pe cardul tău de debit sau credit.

În plus, din septembrie a anului trecut, au fost implementate în Uniunea Europeană măsurile incluse în directiva PSD2, detaliate de noi aici. Printre ele se menționează și că achizițiile online, pe lângă 3D Secure, vor fi confirmate suplimentar cu ultimele patru cifre din CNP. Nici acest detaliu nu este valabil la cel mai mare comerciant din România.

