Dacia Spring, foarte aproape de o performanță incredibilă: cum ar putea deveni ”Mașina anului”

Într-o perioadă în care a devenit din ce în ce mai dificil să pui mâna pe o Dacia Spring, din cauza crizei globale de cipuri și semiconductori, primul bolid electric al gigantului de la Mioveni se laudă totuși cu câteva performanțe importante.

După doar câteva luni de disponibilitate pe piața din Europa, la cât de bine s-a vândut, Dacia Spring are mari șanse să se bucure de distincția Car of the Year pe bătrânul continent. În mod previzibil, concurența este una extrem de acerbă pentru un asemenea titlu, dar având în vedere prețul creației de la Mioveni, produsă în China, sunt șanse mari pentru Spring.

Dacia Spring, ”Mașina anului în Europa”, probabil

Car of the Year sau Mașina anului este o distincție care are în spate mai multe publicații de specialitate din Europa și tocmai au fost confirmate autoturismele nominalizate pentru ediția din 2022 a concursului anual.

Pe lângă Dacia Spring, mai sunt nominalizate și mașini de câteva ori mai scumpe, lansate tot în acest an pe piața din Europa. Ca o premieră interesantă, lista include și automobile din China. Dacă ai o curiozitate pe marginea subiectului, pe zona de vârf, discutăm și de Audi e-tron, BMW i4, Mercedes EQS. La polul opus, avem Peugeot 308, Nissan Qashqai sau Skoda Fabia, chiar dacă, în final, premiul este unul singur.

Concursul pentru Mașina anului în Europa nu implică doar o numărătoare de voturi, ci discutăm de un concurs cu mai multe etape. Înainte de finele acestei luni, de exemplu, vom ști cele șapte automobile nominalizate pentru etapa următoare. Dintre acestea, abia în luna februarie a anului viitor va fi încoronat câștigătorul.

În trecut, Car of the Year in Europe a fost anunțat la Salonul Auto de la Geneva. Evenimentul cu pricina se află însă la a doua amânare. În consecință, nici în 2022 nu vom vedea un salon auto elvețian.

Mașini eligibile Car of The Year 2022: 1. Aiways U5 2. Audi Q4 E-tron/Q4 E-tron Sportback 3. Audi E-tron GT/RS E-tron GT 4. BMW 2 Series Coupé 5. BMW 2 Series Active Tourer 6. BMW i4 7. BMW iX 8. Cupra Born 9. Dacia Spring 10. DS 4 11. DS 9 12. Ford Mustang Mach-E 13. Honda HR-V 14. Hyundai Bayon 15. Hyundai Ioniq 5 16. Kia EV6 17. Lexus NX 18. Lynk&Co 01 19. Maserati MC20 20. McLaren Artura 21. Mercedes-Benz C Class 22. Mercedes-Benz EQS 23. Mercedes-Benz T Class / Renault Kangoo 24. MG EHS 25. MG Marvel R 26. Nissan Qashqai 27. Opel Mokka 28. Peugeot 308 29. Renault Arkana 30. Renault Mégane E-Tech 31. Škoda Fabia 32. Škoda Enyaq iV 33. Subaru Outback 34. Tesla Model Y 35. Toyota Yaris Cross 36. Toyota Highlander 37. Volkswagen ID.4 38. Volkswagen Caddy 39. Volkswagen T7 Multivan