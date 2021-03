Vot-surpriză: a fost desemnată Mașina Anului în Europa 2021. Cine e pe primul loc

Mașina Anului în Europa e o competiție care se desfășoară în fiecare an, iar juriul votează pe baza unor criterii bine stabilite. Iată cine deține titlul Car of The Year 2021.

Industria auto a trecut prin ceva provocări anul trecut și nici anul acesta nu va fi unul liniștit. Din acest punct de vedere, ediția din acest an a competiției Car of The Year a fost cu atât mai interesantă. Iar votul a fost unul surpriză.

Deși a avut nominalizate nu mai puțin de trei modele, germanii de la Volkswagen nu-s pe primul loc. L-au cedat în fața japonezilor de la Toyota, cei care, de altfel, au și urcat anul trecut pe primul loc în topul producătorilor auto la nivel mondial.

Toyota Yaris – Mașina Anului în Europa 2021

Toyota Yaris a primit cele mai multe puncte de la juriul Car of the Year și a reușit astfel să fie desemnată Mașina Anului în Europa. Printre modelele intrate în competiție se numără și cel mai popular model electric de la Volkswagen – ID.3. N-a fost, însă, să fie pentru germani anul acesta.

Juriul a votat online anul acesta pentru că totul s-a desfășurat în format streaming video din cauza pandemiei. Au fost și probleme din acest motiv: transmisia a avut probleme tehnice, iar punctajul final nu a fost transmis live, la finalul prezentării punctelor oferite de fiecare țară. Ulterior, înregistrarea evenimentului a fost ștearsă de pe canalul de youtube. Într-un final, totalul punctelor primite de cele șapte mașini a fost afișat, fiind vizibile cele 266 de puncte pe care le-a primit Toyota Yaris, care a depășit la doar 16 puncte Fiat 500, noua generație.

Important de precizat că printre mașinile eligibile s-a numărat și Dacia Sandero, dar nu s-a calificat în finală și n-a mai intrat la votul juriului. Iată clasamentul complet.

1. Toyota Yaris – 266 puncte

2. Fiat New 500 – 240

3. Cupra Formentor – 239

4. Volkswagen ID.3 – 224

5. Škoda Octavia – 199

6. Land Rover Defender – 164

7. Citroën C4 – 143

Regulamentul a fost simplu: fiecare din membrii juriului a avut la dispoziție un număr de 25 puncte pe care le-a distribuit tuturor finalistelor, cu cel mult 10 puncte acordate unui model. Criteriile în baza cărora s-a dat votul au fost: design, confort, siguranță, consum, manevrabilitate, performanțe, funcționalitate, impact asupra mediului, satisfacția șoferului, dar și preț.