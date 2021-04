Dacia, la preț de chilipir în China: cum ajungi să o iei la jumătate de preț de pe Alibaba

Dacia Spring a intrat la precomandă, a fost extrem de dorită de către români, iar acum, iată, o poți comanda direct din China. Când îți ajunge? Depinde de extrem de multe detalii.

Că Dacia Spring e produsă în China e o surpriză doar pentru naivi. Sau pentru cei care cred că în România putea fi modificată fabrica, astfel încât Mioveni să dea, cu adevărat, prima mașină electrică. Nu e cazul. Mai ales că celelalte componente importante, cum ar fi bateriile, sunt deja în China.

Încă din 2019 era clar că Renault va aduce prima Dacia electrică pe piață cu un rebranding pe Renault K-ZE. La acel moment era vorba de-o mașină electrică mai ieftină de 10.000 de euro. În decembrie 2019 era aproape o certitudine: viitorul automobil electric Dacia ar fi fost lansaat pe piață în 2021, la un preț de circa 15.000 de euro și cu o autonomie de 250 kilometri.

Între timp, lucrurile s-au clarificat și Dacia Spring înregistrează vânzări peste așteptări. Iar ministrul Mediului a și încercat-o. În octombrie 2020, conform ZF, Dacia a și confirmat că va fi produsă în China. Acum, o și poți cumpăra de pe Alibaba.

Dacia Spring, versiunea de China, de două ori mai ieftină

Dongfeng T1 e mașina pe care o vezi în imaginile de mai sus. Da, în esență, e un Renault K-ZE. Sau o Dacia Spring. Și, da, acela e prețul: 12.000 de dolari per bucată, dacă iei mai puțin de nouă unități, până la 10.500 – 10.600 de dolari (sub 9.000 de euro) per bucată dacă iei cel puțin 30 de unități. Dar estimează doar 50 de zile, timp de livrare, pentru maximum 20 de bucăți. Pe stoc mai mare timpul de așteptare, cel mai probabil, e incert.

Nici Dacia, care deja a înregistrat mii de comenzi în România și alte câteva mii în Europa, nu poate garanta un timp de livrare, darămite un producător care vinde mașini pe Alibaba. Nu asta e relevant însă, ci ce cumperi, de fapt, de pe Alibaba dacă crezi că-ți iei Dacia electrică mai ieftină.

Se impune o mențiune extrem de importantă: nici Renault K-ZE (vândut în China), nici Dongfeng T1 nu sunt la fel cu Dacia Spring. Da, arată la fel, funcționează la fel, dar Spring e pentru piețele europene, adică e mai sigură.

Dacia Spring a fost repro­iec­ta­tă pentru a respecta normele europene de siguranţă, ceea ce-a dus și la o creștere a prețului. Nu neapărat dublare, dar o creștere fără îndoială. În România, Spring are un preț de 18.100 euro.

În octombrie 2020, Marc Suss, director global pentru gama Access a Grupului Renault din care face parte şi Dacia, a explicat care-s diferențele. „Maşina [Spring] a primit un upgrade, este adaptată pieţei europene atât în ceea ce priveşte sistemele de siguranţă cât şi structura maşinii”, a afirmat acesta.

„Noi mizăm pe siguranţa pasivă. Am mizat pe un şasiu întărit, şase air­ba­guri şi sisteme precum frânare de ur­genţă. Nu optăm însă pentru sisteme elec­tronice complicate şi costisitoare pre­cum asistenţa la menţinerea benzii de rulare. Nu mizăm pe obţinerea a 4-5 ste­le la Euro NCAP”, a mai spus Suss.

Ca fapt divers, da, îți poți comanda un fel de Spring din China, la jumătate de preț. Realitatea e însă că nu e chiar aceeași mașină. Măcar arată la fel, dacă te încălzește cu ceva.