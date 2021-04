Ministrul Mediului, ”reclamă” pentru noua Dacia Spring: ce spune după ce a testat modelul electric

Ministrul Mediului a primit pentru teste noua Dacia Spring, primul model electric al constructorului de la Mioveni. Și-a împărtășit apoi impresiile pe Facebook.

Dacia Spring e primul model electric al constructorului de la Mioveni. 6.000 de români au dat precomandă pentru a primi autoturismul. Au plătit 99 de euro taxă de rezervare, dar mașina nu va ajunge la toți atât de repede. A ajuns, însă, la ministrul Mediului, care a primit-o în teste.

Tanczos Barna a testat noul model 100% electric al producătorului national și a venit cu concluziile pe Facebook.

Ministrul Mediului a testat noua Dacia Spring

”A fost o experienţă interesantă şi am rămas plăcut impresionat. Modelul electric al celor de la Dacia oferă exact ceea ce promite, este o maşină ideală pentru transportul urban sau naveta pe distanţe medii şi, cel mai important, este un model cu emisii zero”, a declarat ministrul Mediului.

Tánczos Barna speră ca alături de tichetul acordat prin Programul Rabla Clasic, apariţia noului model să pornească cu adevărat revoluţia maşinilor electrice în România.

”Şi sper ca acest element, coroborat cu ecotichetul pe care îl oferim prin Programul Rabla Plus, care reduce, practic, la jumătate preţul maşinii, să pornească cu adevărat revoluţia maşinilor electrice în România şi să scoatem astfel poluarea din oraşe”, a subliniat Barna Tánczos.

Cât costă primul model electric al constructorului autohton

Producătorul de la Mioveni spune că aproape 6.000 de români s-au înscris pentru a cumpăra modelul Spring. Toți au plătit deja o taxă de 99 de euro. Primele livrări se fac în septembrie, restul abia în 2022.

Șefii companiei susțin că situația este extrem de volatilă din cauza pandemiei și a crizei semiconductorilor. Nimeni nu poate oferi, așadar, o dată certă la care mașinile vor ajunge la cei care le-au comandat.

Versiunea „Comfort Plus” a Dacia Spring va fi disponibilă la prețul de 18.100 euro (TVA inclus). Abia prin septembrie vor fi deschise precomenzile pentru versiunea de echipare „Comfort”, disponibilă la prețul de 16.800 euro (TVA inclus).

Cine are noroc și prinde Dacia Spring prin programul Rabla Plus va plăti pentru un model sub 10.000 de euro.