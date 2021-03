Dacia electrică, scoasă de la vânzare în mai puțin de o săptămână: de ce mii de români ar putea să nu mai primească mașina

Dacia Spring a intrat la vânzare, prin precomandă, pe 20 martie. Totuși, în mai puțin de-o săptămână, vânzările au fost oprite. Compania a avut un mesaj oficial, dar nu clarifică două întrebări mai mari.

Cel puțin în număr de precomenzi Dacia a ajuns la peste 4.000. Apoi, a oprit totul. Oficial, Dacia susține următoarele: „Datorită succesului enorm de care s-a bucurat acest model, vă informăm că temporar precomenzile sunt închise”.

Precomenzile înregistrate până acum au presupus și plata unui avans de 100 euro. Acești clienți se așteptau ca în 14 zile să semneze contractul și să plaseze o comandă sigură. Doar că, după cum arată Vitalie Cojocari, jurnalist Știrile PROTV, într-o postare pe Facebook, termenul a fost mutat pentru mai 2021. E posibil ca schimbarea să fi apărut ca urmare a comunicării oficiale că Rabla Plus debutează în ultima săptămână din aprilie.

Înainte ca Dacia să oprească precomenzile, ZF anunța că e o problemă mai mare pentru cei care vor mașină: sunt mii de doritori, dar un stoc de doar 700 mașini disponibile pentru România în 2021. Compania nu a confirmat această informație. Mai degrabă, susține că a oprit precomenzile ca să nu depășească limita de la Rabla Plus (vehiculată la 6.600 tichete).

Dacia Spring nu depinde doar de viteza liniei de asamblare

Prima Dacia electrică e, de fapt, un Renault K-ZE vândut sub marca românească. E produsă în China și, implicit, unitățile vândute în România trebuie transportate până aici. Totodată, piața globală de electronice se confruntă cu o criză a semiconductorilor. Local, Dacia a oprit, din nou, producția. Fie și doar acești doi factori și e posibil ca mii sau zeci de mii de unități pentru Europa să nu fie disponibile în 2021.

Deocamdată, e doar în categoria „cel mai rău scenariu”, dar e util de luat în calcul de cei care voiau o Dacia electrică.

În altă ordine de idei, 2021 e și anul când bugetul pentru mașini electrice a fost dublat prin Rabla Plus.

„Rabla Plus este un program care a funcționat foarte bine. Un program unde se epuizează an de an suma alocată și sunt solicitate peste 3.000 de mașini (aproximativ 6.600 tichete în 2021 – n.r.). Anul acesta avem cel mai mare buget pe care îl propunem. Dublăm bugetul de anul trecut, ajungem la aproape 400 de milioane de lei. Păstrăm neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru mașinile electrice: 10.000 de euro pentru mașinile full electric și 4.500 de euro pentru mașini hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou.”

Barna Tanczos, ministrul Mediului