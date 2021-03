Cum transformi între unități de măsură în Word, PowerPoint sau Outlook

Nu de puține ori, lucrezi la un proiect și începi să cauți pe Google cum transformi unități de măsură dintr-una în alta. Word, PowerPoint și Outlook au integrat nativ un astfel de mecanism.

Deși nu este o funcție disponibilă în mod implicit și este ascunsă printre setările programelor din suita Microsoft Office, dacă îți face viața mai ușoară, ar fi păcat să nu o activezi. Alternativa ar fi să deschizi un browser de internet sau să ai referința transformării în minte, ca ulterior să folosești un calculator pentru efectua înmulți sau împărțiri mai complexe, dintr-un în alta.

Nu știu sigur de ce Microsoft a optat pentru îngroparea acestui mecanism de conversie printre ”opționalele” din Office, dar este bine de știut că-l găsești în documentele create în Word, prezentările realizate în PowerPoint sau emailurile redactate în Outlook. Pentru a activa conversia între unitățile de măsură, pașii sunt similari în toate cele trei aplicații ale gigantului din Redmond, cu o mică excepție în cazul Outlook.

Pentru a activa instrumentul de conversie în Word sau PowerPoint, dintr-o fereastră nouă, intră la File și faci click pe Options. În stânga optezi pentru Proofing, iar în dreapta faci un click pe AutoCorrect Options. Imediat, vei ajunge la o fereastră precum cea de mai sus. De acolo, te interesează pagina Actions din dreapta sus. Bifezi Enable additional actions in the right-click meniu și, din nou, bifezi Measurement Converter (Measurement Converter). Apeși pe Ok și din nou Ok pentru a părăsi fereastra.

Din acel moment, când faci click dreapta 23 cm sau 35 g, intri la Additional Actions și vei vedea toate conversiile pe care le-ai putea avea în minte, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos.

Pentru a face același lucru în Outlook, din meniul principal intri la File și optezi pentru Options. În stânga te interesează Mail, iar în dreapta faci click pe Editor Options. Abia acum vei ajunge la Proofing, pentru a face click pe AutoCorrent Options. Din acel punct, este la fel ca mai sus. Din nou, modificările intră în vigoare după ce ai apăsat pe OK.