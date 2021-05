Cum se relaxează angajații Amazon. Metoda a stârnit o adevărată revoltă în online

Amazon intenționează să monteze „camere de wellness” în depozitele sale, astfel încât lucrătorii stresați să poată sta în interior și să vizioneze videoclipuri care să îi relaxeze și destreseze.

Compania a anunțat, într-un videoclip postat pe Twitter, că noua cameră dedicată angajaților stresați va purta un nume reprezentativ – AmaZen.

„În timpul schimburilor, angajații pot vizita stațiile AmaZen și pot viziona videoclipuri scurte cu activități de bunăstare ușor de urmărit, inclusiv meditații ghidate, afirmații pozitive, scene calmante cu sunete”, spun reprezentanții companiei, despre noile camere dedicate angajaților stresați, care simt nevoia unui refugiu mental.

Amazon a stârnit un val de indignare pe rețelele sociale

Din păcate pentru companie, a fost nevoită să șteargă videoclipul, din cauza unui val de batjocură venit dispre mai mulți utilziatori, care ironizau anunțul.

Cei mai muți dintre utilizatori acuzau Amazon că forțează limitele angajaților de la care au foarte multe așteptări și cărora nu le oferă condiții prea bune, iar referitor la camera AmaZen, unii dintre ei se declarau nemulțumiți de faptul că, deși Amazon e cel mai mare retailer online la nivel global, tot ceea ce oferă angajaților tresați este o cămăruță unde pot să vizualizeze videoclipuri.

Oamenii au venit și cu sugestii. Unii dintre comentatori au recomandat Amazon să îți trimită angajații în vacanță, sau la centre SPA adevărate, pentru că dețin această putere financiară, dacă își doresc cu adevărat să le fie de folos.

În aceeași notă, site-ul de știri Motherboard a descris camera ca un „stand de dimensiuni de sicriu în mijlocul unui depozit Amazon”.

Aceasta nu este prima inițiativă de acest tip a celor de la Amazon, pe 17 mai, gigantul retailer online anunța lansarea unei scheme denumite WorkingWell, prin care personalul primea „activități fizice și mentale, exerciții de wellness și sprijin pentru alimentația sănătoasă”.

Aceasta nu este singura noutate legata de gigantul retailer online. Amazon elimină Prime Now în întreaga lume. Aplicația și site-ul Prime Now vor fi retrase în întreaga lume până la sfârșitul acestui an, a spus Amazon.

Din fericire, clienții vor putea beneficia în continuare de livrări rapide, însă vor trebui să lanseze comanda din aplicația sau de pe site-ul Amazon.