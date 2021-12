Cum ne lasă digitalizarea șomeri: se întâmplă deja în România

Digitalizarea este expresia dezvoltării tehnologice de ultimă generație. Ea vine la pachet cu inovația, cu simplificarea muncii angajatului, scăderea cheltuielilor companiei, dar are și implicații ce pot fi catalogate ca fiind negative. De exemplu, digitalizarea poate reprezenta o lovitură pentru piața muncii, pentru că poate lăsa șomeri numeroși angajați ce efectuează munci ce vor fi înlocuite de tehnologie.

Acest lucru nu mai este doar un scenariu de film SF, ci a ajuns deja să prindă contur și pe piața muncii din România.

Un exemplu concret în acest sens este gigantul Fan Courier. FAN Courier, liderul pieței de curierat din România, a investit în ultimii doi ani 7-8 milioane de euro în digitalizare. Desigur, digitalizarea va îmbunătăți experiența clienților în raport cu marea companie, dar nu trebuie scos din vedere nici efectul său asupra pieței muncii, care deja se vede.

Numai pentru anul 2022, necesarul companiei de forță de muncă nouă ar putea scădea cu 3-4 puncte procentuale, adică în jur de 200 de angajați, în cazul în care planurile de tehnologizare ale companiei vor fi aplicate întocmai.

„Noi am crescut an de an și de obiceu când creștem cu 10% creștem și numărul de angajați cu 5 -6%. Cum pentru anul viitor ne-am propus o creștere de 15%, cred că și numărul de angajați din România ar putea să crească cu 10%. Dar dacă vom reuși să digitalizăm, poate nu va fi o creștere de 10%, va fi 6-7%, a declarat Adrian Mihai, CEO FAN Courier.