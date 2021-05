Cum îți descarci salvările la jocuri din Cloud pe PlayStation 5, dacă au fost create pe PS4 sau PS5

Dacă ai o consolă PlayStation 5 și ești abonat la PlayStation Plus, toate salvările tale la jocuri sunt în cloud, dar s-ar putea să nu fie descărcate automat în cazul în care îți schimbi consola sau, ca mine, dacă ai fost nevoit să o readuci la parametrii din fabrică.

Din poziția de posesor de PlayStation 5, există multe motive pentru a fi abonat la PlayStation Plus, contra sumei de 40 de lei pe lună, 105 lei pe trei luni sau 269 lei pe 12 luni. Cel mai important ține de câteva jocuri gratuite pe care le primești în fiecare lună și pe care le poți adăuga în colecția ta virtuală, cât timp rămâi abonat. Al doilea aspect ține de accesul la PlayStation Collection, un set de câteva zeci de jocuri, unele dintre cele mai bune create pentru PS4 și actualizate pentru PS5.

Dacă vrei să te joci titluri online pe PlayStation 5, precum Mortal Kombat trebuie de asemenea să fii abonat la PS Plus. Ce mă interesează pe mine este însă spațiul de stocare de 100GB în Cloud-ul Sony. Acolo îți este salvat automat progresul dintr-un joc și poți continua aventura de unde ai rămas pe orice consolă pe care ai același joc instalat. Este important de reținut că acest beneficiu se extinde și în cazul în care ai o consolă PlayStation 4, nu doar PS5.

Ca să fii sigur că progresul din jocurile tale preferate este sincronizat online în permanență, trebuie să ții consola conectată la internet bifând Stay Connected to the Internet din Settings > System > Power Saving > Features Available in Rest Mode. În plus, trebuie să activezi sincronizarea efectivă din Settings la secțiunea Saved Data and Game/App Settings, la fel ca în captura de ecran de mai jos. Intri la Saved Data (PS5) , alegi Sync Saved Data și bifezi Auto-Sync Saved Data. În cazul jocurilor de PS4 pe care le ai instalate pe consolă, intri la Saved Data (PS4) și bifezi Auto – Upload.

Revenind însă la problema din titlu, dacă vrei să-ți descarci salvările la jocuri din Cloud, dacă acest lucru nu se întâmplă automat, intri în Settings, la Games/Apps and Saved Data, optezi pentru Saved Data (PS5) – Cloud Storage, bifezi jocurile de interes și optezi pentru Download to Console Storage. Repeți procesul pentru Saved Data (PS4).