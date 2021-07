Cum arată și cât costă cea mai veche Dacie vândută pe olx.ro

Pe OLX se găsește la vânzare cea mai veche Dacie. Prețul ei te va uimi.

Chiar dacă ești sau nu fan al mărcii autohtone, trebuie să recunoști că modelele vechi ale constructorului autohton reprezintă întotdeauna o achiziție cu care te poți mândri la un moment dat. Pe olx.ro, cel mai mare site de anunțuri din România, sunt scoase la vânzare mai multe modele Dacia din anii 70.

Prețurile diferă în funcție de starea autoturismului.

Unul dintre anunțuri se referă la cea mai veche Dacia, iar vânzătorul insistă încă din titlu: ”Vand Dacia 1310, primul model absolut integral, nu „tranzitie” – se arată în anunț.

Vânzătorul susține că e vorba de primul model integral, original. El insistă că nu e vorba de varianta facelift a modelului 1310 și nici de tranziția de la 1300.

Iată cum sună anunțul proprietarului care susține că vinde cel mai vechi model Dacia fabricat vreodată.

Este in curs de restaurare. Se poate vedea in Ploiesti. Relatii prin mesaje, pentru inceput. În primele două poze se poate vedea masina în starea în care era când am cumpărat-o, nu cum este în momentul de față. Celelalte arată, parțial, lucrările care s-au efectuat. Acestea au fost de tinichigerie, vopsitorie, și mecanică. Masina este înmatriculată, pe numele meu. Acte în regulă. Ofer, bineînțeles, fiscal.