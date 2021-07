Cum a copiat un ghiduș la Bacalaureat: întregul sistem ”l-a costat scump”

Autoritățile române s-au dat peste cap pentru a descuraja copierea la examenele naționale, dar asta nu înseamnă că nu există în continuare tentative mai mult sau mai puțin reușite.

În România, când intri în sala de examen, nu ai voie să ai nimic la tine, cu atât mai puțin un telefon mobil. Există însă niște șugubeți care se dau peste cap pentru a fura sistemul, iar consecințele nu întârzie să apară. Chiar și așa, trebuie totuși consemnată inventivitatea unora dintre cei care au încercat să copieze, cu mai mult sau mai puțin succes.

Un elev care a susţinut examenul de Bacalaureat la un grup şcolar din oraşul Câmpeni, judeţul Alba, a fost descoperit cu un sistem foarte ingenios de copiat. Examinatorii au identificat asupra lui un sistem bazat pe o tehnologie destul de avansată.

Potrivit publicației locale alba24.ro, acesta avea nişte căşti minuscule, de dimensiunea unor baterii de ceas, care se puneau în ureche. Erau atât de bine ascunse că puteau fi extrase doar cu ajutorul unui baston metalic cu magnet în capăt. Acelea erau alimentate și comunicau cu un fel de medalion din jurul gâtului.

În mod previzibil, cu ajutorul mecanismului, spera să obțină o notă mare sau foarte mare la examenul de bacalaureat. Din păcate pentru el, a fost prins și exclus din examen. Partea bună, dacă o putem numi așa, este că măcar nu a fost singur. Doar în județul alba au fost eliminați în total nouă elevi.

Ca referință, potrivit metodologiei de examen, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. Mai mult decât atât, înaintea fiecărei probe, Elevii sunt informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Cine este prins că a încălcat regulile menționate mai sus, nu mai are dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.