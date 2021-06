Eșecul educației din România, în oameni înscriși la Bacalaureat: câți au decis ”să-și vadă de viața lor”, după liceu

Până de curând, procentul celor care picau examenul de bacalaureat era în creștere de la un an la altul. Acum, situația s-a schimbat radical. Nici măcar nu se mai înscriu la bacalaureat.

Ministrul Educației și-a exprimat în urmă cu câteva săptămâni pesimismul în legătură cu cei care se vor înscrie la bacalaureat în acest an. Conform estimărilor sale, urmau să fie destul de mulți, dar acum avem statisticile oficiale, iar realitatea ”din piață” nu este deloc îmbucurătoare.

Aproape un sfert dintre românii absolvenți de liceu care au drept de înscriere la Bacalaureat au refuzat să o facă. Este vorba de 34.000 de elevi care au optat să intre în câmpul muncii, să plece din România la muncă în străinătate sau, pur și simplu, să stea acasă cu părinții. Este o realitate tristă și, în același timp, un eșec pentru sistemul educațional de la noi. Este dovada faptului că adolescenții români și-au pierdut speranța că școala românească te ajută în mod autentic în viață.

Situația este și mai dramatică dacă faci o comparație cu anul trecut. Din păcate, de la an la an, numărul celor care au absolvit liceul și au preferat nici măcar să nu încerce să dea bacalaureatul este cu 6% mai mare. Informația a fost confirmată de ministrul Educației.

”34.000 de elevi înmatriculaţi în anul şcolar 2020 – 2021 în clasa a XII-a, clasă terminală, nu sunt înscrişi în Bacalaureat. Fie nu au dorit să se înscrie, fie nu au putut să se înscrie, deoarece au avut corigenţe. Dacă ne raportăm la promoţia curentă, avem un procent de 77 la sută, anul trecut am avut un procent de peste 83 la sută. Anul acesta, din promoţiile anterioare avem 19.520 de înscrişi. Anul trecut, din promoţiile anterioare am avut peste 31.000 de înscrişi”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

Problemele sunt unele mai vechi legate de sistemul educațional de la noi, dar au fost accentuate de pandemie. ”Această criză sanitară a accentuat, cu siguranţă, şi tendinţa de creştere a abandonului şcolar, din păcate. Faptul că au stat acasă i-a determinat să piardă contactul cu şcoala, să renunţe la a se înscrie la examenul de bacalaureat sau au stat acasă, nu au reuşit să se pregătească, sunt mai mulţi corijenţi care chiar dacă au vrut, nu ar fi putut să se înscrie la bacalaureat pentru că nu au reușit, pe parcursul anului şcolar, să îşi încheie situaţia şcolară”, este concluzia ministrului.

La această situație au contribuit și condițiile absolut aiurea în care ”s-a desfășurat” școala online în mai multe localități din România. Am pus cuvintele în ghilimele, deoarece până și ministrul și-a dat seama de realitatea cu care s-au confruntat mulți copii, mai ales din mediul rural. ”Am fost săptămâna trecută prin nordul ţării, am trecut prin multe localităţi în care nu am reuşit să am niciun fel de semnal, internet sau telefon. M-am gândit oare cum au făcut şcoala acei copii în online?”, a atras atenția ministrul Cîmpeanu.