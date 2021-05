Cruella primește ultimul trailer, iar Florence + The Machine face muzica pentru pelicula Disney

Promovarea pentru Cruella se află pe ultima sută de metri, iar cei de la Disney au decis să dezvăluie în ultimul clip și cine este responsabil de coloana sonoră. Dacă ai o curiozitate pe subiect, este vorba de Florence + The Machine.

În urmă cu aproximativ 11 ani, Florence + The Machine făcea valuri la nivel global cu Dog Days are Over. Clipul cu pricina are aproximativ 150 de milioane de vizualizări pe YouTube la ora actuală. Deși nu a lansat foarte multe albume în acest timp, solista grupului a făcut valuri în urmă cu câțiva ani când a interpretat una dintre cele mai memorabile piese de pe coloana sonoră la Game of Thrones, Jenny of Oldstones. În doi ani, clipul are aproximativ 30 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Acum, trupa indie rock ajunge din nou în lumina reflectoarelor pentru o altă coloană sonoră la o super producție. Call me Cruella este numele piesei de pe coloana sonoră a noului clip promoțional al iminentei producții de la Disney, în care Emma Stone joacă rolul principal. Cruella urmează să se lanseze pe 28 mai și va spune povestea tânărului personaj înainte să devină personalitatea pe care cei mai mulți dintre noi o știu din 101 Dalmațieni.

Call me Cruella este compusă de Florence Welch, solista trupei britanice și va fi disponibilă în spațiul public începând cu 21 mai. În mod previzibil, va fi inclusă și pe un album audio care va însoți pielicula. Acesta din urmă va fi produs de Walt Disney Records. „Unele dintre primele cântece pe care le-am învăţat au fost cântece din filmele Disney. Iar personajele negative aproape întotdeauna câştigă. Să ajut la crearea şi interpretarea unui cântec pentru ‘Cruella’ este un vis din copilărie pe care mi l-am îndeplinit”, a asigurat Florence.

La rândul său, pianistul Nicholas Britell, compozitor al restului coloanei sonore a filmului, a declarat că principala provocare a piesei şi a restului coloanei sonore a filmului „Cruella” a fost de a le adapta „la estetica rock sălbatică a anilor 60 şi 70”.