Criptomonedele, îngropate de Elon Musk într-o emisiune TV: cu cât a scăzut prețul la Dogecoin

Cuvintele lui Elon Musk au avut de mai multe ori consecințe importante asupra prețului la criptomonede precum Bitcoin sau Dogecoin. De cele mai multe ori, însă, prețul lor s-ar fi dus în sus.

În weekend, Elon Musk a ocupat poziția de prezentator și actor în cadrul clasicei emisiuni americane de divertisment Saturday Night Live. De cele mai multe ori, poziția cu pricina este ocupată de actori sau comedianți, dar au mai existat excepții de la regulă în trecut. La un moment dat, până și Adele a jucat în momentele comice de la SNL.

Revenind însă la Elon Musk, mulți au sperat că prezența sa în emisiune va duce la o creștere a prețului unor criptomonede, din cauza unor afirmații mai mult sau mai puțin regizate. Din păcate, s-a întâmplat exact opusul, iar amatorilor de Dogecoin le-au scăzut brusc economiile.

Încă din primele momente ale emisiuni SNL de sâmbătă seara, conform datelor monitorizate de Protocol, prețul la Dogecoin a scăzut cu aproape o treime. Și-a revenit parțial, pentru un moment, doar pentru a continua să cadă din nou, pe parcursul show-ului.

Tranzacțiile au devenit atât de haotice și de dese, din panică, încât Robinhood a postat un avertisment pe Twitter prin care atrăgea atenția că s-ar putea înregistra întârzieri majore în procesarea comenzilor. Mulți au avut de așteptat până duminică dimineața pentru a le fi procesate comenzile.

Fluctuațiile din piața de criptomonede de pe parcursul weekendului nu au fost ajutat nici de segmentul din emisiune în care Elon Musk a jucat rolul unui expert financiar care încerca să explice oamenilor obișnuiți ce înseamnă banii digitali, precum Bitcoin. Concluzia momentului a fost ”Yeah, it`s a hustle” (Da, e o combinație)

