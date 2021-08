Creșterea economică a României din 2021, o rușine. Pe ce loc suntem în Europa

Topul creșterii economice din statele europene ne arată o realitate crudă. Statisticile ne situează lângă statele membre UE. Conform datelor Eurostat, România se află doar pe locul șapte. Înaintea noastră sunt Spania cu o creștere de 19,8%, Franța cu 18,7% și Ungaria cu 17,7%. De asemenea Italia, Portugalia și Belgia au înregistrat și ele 17,3%, 15,5% și 14,5% creștere. Conform Oficiului European de statistică noi am reușit doar 13,6%.

Produsul Intern Brut a crescut cu 13,2% în Uniunea Europeană. În zona euro, acesta a fost 13,6 în trimestrul doi din 2021. Creșterile urmează după declinul anual de 1,3%. Estonia, Irlanda, Grecia, Luxemburg, Malta și Slovenia nu au date disponibile pentru a fi contorizate în clasament. Toate statele membre UE au raportat creșteri în trimestrul doi din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În Uniunea Europeană, în trimestrul doi al acestui an, Produsului Intern Brut a crescut cu 1,9%, față de primul trimestru. În ceea ce privește zona euro, majorarea a fost de 2%. Economia României a crescut cu 1,8% în trimestrul doi din 2021. Dacă e să ne uităm peste ocean, SUA a avut o creștere de 1,6% față de anul trecut. PIB-ul SUA a înregistrat o expansiune de 12,2%.

Conform datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică, creșterea de 1,8% din trimestrul II, a fost ajustată sezonier. Indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, în conformitate cu practica europeană. Dacă e să comparăm cu datele de anul trecut din aceeași perioadă, majorarea este de 13,6%. Economia României a crescut în trimestrul II din 2021, comparativ cu același trimestru al anului trecut, arată datele publicate. Este cea mai mare creștere trimestrială analizată de când există date. Precedentul fiind în ultimul trimestru din 2004. Și totuși, în clasamentul european nu suntem nici măcar în top 5 state cu creștere economică mai mare. Potrivit lui Ionuț Dumitru, economist-șef la Raiffeisen Bank ”Cifrele de anul acesta la prima vedere o să pară foarte mari. Însă nu trebuie judecate doar în contextul anului 2021, ci trebuie judecate în contextul celor doi ani consecutivi, 2020 și 2021: 2020 cu o evoluție foarte slabă, cu contracție economică puternică, și 2021 cu o revenire. Dacă vrem să avem o imagine mai corectă asupra realității, cred că o medie a celor 2 ar fi mai potrivită. Am recuperat probabil deja pierderea. Ceea ce e important e că nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece anul acesta, pentru că am avut un an 2020 foarte prost”.