Contul tău de WhatsApp, o sursă semnificativă de stres: cum te mai enervează gigantul deținut de Facebook

Începe să fie din ce în ce mai complicat să îndrăgești WhatsApp. Aplicația de chat deținută de Facebook sabotează în mod regulat încredere utilizatorilor, iar cea mai recentă problemă s-ar putea să fie cea mai supărătoare.

WhatsApp s-a confruntat cu mai multe scandaluri în ultimul an, iar valul de motive pentru care ai fi tentat să migrezi către Signal sau Telegram nu pare să se domolească prea curând. De curând, mai mulți utilizatori au pornit WhatsApp doar pentru a-și da seama că nu-și mai pot vedea conversațiile pentru că au fost scoși din cont și sunt nevoiți să se reautentifice, ca și cum ar fi reinstalat WhatsApp de la zero.

Mai multe publicații și utilizatori obișnuiți s-au plâns în ultimele săptămâni în legătură cu o situație ciudată legată de folosirea WhatsApp. Au pornit aplicația pe un smartphone cu Android, doar pentru a fi nevoiți să o configureze de parcă abia au instalat-o. Partea bună este că informațiile din spate nu s-au pierdut. Conversațiile au rămas în continuare acolo.

Problema este că mulți au fost de părere că acel mesaj trădează faptul că cineva le-a spart contul de WhatsApp și, în mod autentic, nu a fost cazul. După cum au postat și cei de la WABetaInfo pe Twitter, setul de neplăceri a fost provocat de o greșeală a creatorilor aplicației. Cel mai probabil, o actualizare pe partea serverelor WhatsApp a scos oamenii din conturi. Ideal ar fi fost ca situația respectivă să fie însoțită de un mesaj care să notifice utilizatori în privința a ceea ce s-a întâmplat. Măcar să-i avertizeze că nu le-a fost spart contul. Mark Zuckerberg și compania au decis însă că nu este cazul de așa ceva.

If you have been recently logged out from WhatsApp, on WhatsApp for Android, don’t worry: it’s a bug. You can log into WhatsApp again. pic.twitter.com/SnhFzUd5jP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 8, 2021