Conștiința sau modul în care dopamina joacă un rol cheie: ce zic noile studii

Conștiința este, fără îndoială, cel mai important subiect științific existent. Fără conștiință, la urma urmei, nu ar exista știință. Dar, deși știm cu toții cum este să fim conștienți – ceea ce înseamnă că avem conștientizare personală și răspundem lumii din jurul nostru – s-a dovedit a fi aproape imposibil să explicăm exact cum se naște din “hardware-ul” creierului. Aceasta este denumită problema „dură” a conștiinței.

Rezolvarea problemei este o chestiune de mare curiozitate științifică. Dar până acum, nici măcar nu s-au rezolvat nici problemele „ușoare”, de a explica care sisteme cerebrale dau naștere la experiențe conștiente în general – la oameni sau la alte animale. Acest lucru are o importanță clinică imensă. Tulburările conștiinței sunt o consecință comună a leziunilor cerebrale severe și includ stări vegetative. Cu toții experimentăm pierderea temporară a conștientizării atunci când suntem anesteziați în timpul unei operații, spre exemplu.

Într-un studiu publicat în Proceedings of the National Academies of Science, cercetătorii au arătat acum că activitatea creierului conștient pare să fie legată de „substanța chimică a plăcerii” creierului, dopamina.

Faptul că mecanismele neuronale care stau la baza tulburărilor conștiinței sunt greu de caracterizat face ca aceste condiții să fie greu de diagnosticat și tratat. Imaginea cerebrală a stabilit că o rețea de regiuni cerebrale interconectate, cunoscută sub numele de rețea de mod implicit, este implicată în conștientizarea de sine. S-a dovedit, de asemenea, că această rețea este afectată de anestezie și de leziuni cerebrale care cauzează tulburări de conștiință.

De ce este important să cercetăm conștiința

Cu toate acestea, unii pacienți pot părea inconștienți atunci când, de fapt, nu sunt. Într-un studiu din 2006, o echipă de cercetători a arătat că o femeie în vârstă de 23 de ani, care a suferit traume cerebrale severe și credea că se află într-o stare vegetativă în urma unui accident de circulație, avea semne de conștientizare. Pacientul a fost rugat să se imagineze jucând tenis în timpul unei scanări cerebrale (RMN), iar oamenii de știință au văzut că regiunile creierului implicate în procesele motorii au fost activate ca răspuns.

În mod similar, când i s-a cerut să-și imagineze mersul prin camerele casei sale, regiunile creierului implicate în navigația spațială, cum ar fi cortexul parietal posterior, au devenit active. Modelul de activare pe care l-a arătat a fost similar cu cel al oamenilor sănătoși și s-a considerat că are conștientizare, chiar dacă acest lucru nu a fost vizibil în evaluarea clinică clasică (care nu implică scanări cerebrale).

Alte cercetări au descoperit efecte similare la alți pacienți în stare vegetativă. Anul acesta, un grup de oameni de știință a avertizat că unul din cinci pacienți aflați în stări vegetative poate fi, de fapt, suficient de conștient pentru a urma comenzile în timpul scanărilor cerebrale, deși nu există un consens în acest sens.

Deci, cum îi ajutăm pe acești oameni? Creierul este mai mult decât o simplă adunare de diferite zone. Celulele creierului se bazează, de asemenea, pe o serie de substanțe chimice pentru a comunica cu alte celule, permițând o serie de funcții ale creierului. Înainte de studiul acesta, existau deja dovezi că dopamina, bine cunoscută pentru rolul său în recompensă, joacă, de asemenea, un rol în tulburările conștiinței.

Ce a demonstrat noul studiu

De exemplu, un studiu a arătat că eliberarea dopaminei în creier este afectată la pacienții cu conștiență minimă. Mai mult, o serie de studii la scară mică au arătat că conștiința pacienților se poate îmbunătăți oferindu-le medicamente care acționează prin dopamină.

Sursa de dopamină din creier se numește zona tegmentală ventrală (VTA). Din această regiune dopamina este eliberată în majoritatea zonelor din cortex. În studiul acesta, s-a arătat că funcția acestei surse de dopamină a creierului este afectată la pacienții cu tulburări de conștiință și, de asemenea, la persoanele sănătoase după administrarea unui anestezic.

La persoanele sănătoase, s-a constatat că funcția VTA a fost restabilită după retragerea sedării. Și persoanele cu conștiință redusă care și-au îmbunătățit funcțiile în timp și-au recâștigat o parte din funcția lor VTA. În plus, disfuncția în dopamină a fost legată de o disfuncție în rețeaua de mod implicit, despre care știm deja că este esențială în conștiință. Acest lucru sugerează că dopamina poate avea într-adevăr un rol central în menținerea conștiinței noastre.

Studiul, realizat în Divizia de Anestezie de la Universitatea din Cambridge, arată, de asemenea, că utilizarea medicamentelor actuale și viitoare, care acționează asupra dopaminei, ar trebui să ne ajute să înțelegem mai bine anestezia. În mod surprinzător, deși anestezia cu eter a fost folosită pentru prima dată în chirurgie la Spitalul General din Massachusetts în 1846, procesele specifice privind modul în care anestezicele generale acționează în mai multe locuri pentru a produce acțiune anestezică rămân un mister.

Dar cel mai interesant aspect al acestei cercetări în ceea ce privește conștiința este că, în cele din urmă, oferă speranță pentru tratamente mai bune ale tulburărilor conștiinței, folosind medicamente care acționează asupra dopaminei.