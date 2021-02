Consolele next-gen întârzie, din nou: când vei putea pune mâna pe Xbox Series X sau PlayStation 5

În teorie, în luna noiembrie a anului trecut s-au lansat consolele noi de la Sony și Microsoft. În practică, este imposibil să pui mâna pe un Xbox Series X sau PlayStation 5, indiferent unde te-ai afla pe mapamond.

Viitorul este unul foarte sumbru pentru amatorii de console next-gen. Este aproape imposibil ca cererea să se alinieze cu oferta înainte de a doua jumătate a acestui an. Deși se vehicula de mult timp această realitate, informația a fost confirmată în mod oficial de către Mike Spencer într-un interviu acordat celor de la The New York Times. Ca referință, Spencer este director în relațiile cu investitori în cadrul Microsoft.

În cuvintele sale, sunt șanse mari ca, începând cu luna iunie a acestui an, să devină semnificativ mai simplu să poți pune mâna pe o consolă Xbox Series X. Inițial, se vehicula că lucrurile pe marginea acestui subiect ar trebui să fie semnificativ mai roz începând cu luna aprilie a acestui an, dar se pare că respectivele pronosticuri au fost prea optimiste.

Este mult mai realist să conștientizăm că situația nu se va îmbunătăți în prima jumătate a acestui an, nici în ceea ce-i privește pe cei de la Microsoft, nici în tabăra Sony. O parte din problemă ține de capacitatea de producție a consolelor afectată de pandemia de coronavirus.

Cea mai mare problemă ține însă de speculatori. Foarte mulți combinatori preferă să cumpere toate consolele imediat cum au ajuns pe piață pentru a le vinde cu 50% până la 100% mai mult, pentru simplul motiv că nu ai de unde să pui mâna pe ele în condiții mai avantajoase. În magazine nu există. Nu ajută nici faptul că plăcile video de ultimă generație precum RTX 3060 Ti sau RTX 3070 de la NVIDIA sunt aproape imposibil de găsit, făcând foarte grea viața pasionaților de gaming.

Pe lângă analiști din industrie care sunt de aceeași părere, până și CEO-ul AMD Lisa Su, furnizorul cipseturilor grafice din Xbox Series X/S și PlayStation 5. a confirmat că în cea mai mare parte a acestui an vor fi probleme cu furnizarea de plăci video și, implicit, console.