Condiții vechi, prețuri mai mari: de ce ar putea crește tariful biletului la autobuz și tramvai în București

STB propune mai multe modificări la tarifele pe care le plătesc acum bucureștenii care merg cu tramvaiul, autobuzul sau troleibuzul.

Bucureștenii care circulă cu mijloacele de transport ale STB ar putea plăti mai mult pentru o călătorie. Societatea de Transport București vrea să vină cu un tarif stabilit pe oră, nu pe cursă ca acum.

Societatea de Transport Bucureşti (STB) va propune un tarif de 3 lei pe oră pe mijloacele de transport în comun şi abonamente anuale de 500 de lei, a anunţat, vineri, directorul general al STB, Adrian Criţ. El spune că vrea ca tariful de 1,3 lei pe cursă să fie eliminat.

Directorul STB a spus, într-o conferinţă de presă, că societatea vrea să promoveze abonamentele în defavoarea călătoriilor ocazionali, astfel că va propune primarului general Nicușor Dan tariful pe oră şi tariful pe 90 de minute. De asemenea, STB vrea implementarea unor abonamente pe jumătate de an și pe un an.

Conform sursei citate, propunerea STB privind tarifele pe mijloacele de transport în comun care va intra în dezbatere se referă la eliminarea tarifului actual de 1,3 lei pe cursă şi introducerea tarifelor orare şi a abonamentelor.

„Luând în considerare ce se întâmplă şi în Europa şi luând în considerare tarifele existente în momentul de faţă în municipiile reşedinţă de judeţ, consider că un tarif pentru utilizarea transportului public în decurs de o oră, de circa 3 lei, şi aici este discutabil, ar fi unul corect. De asemenea, pentru favorizarea călătorului care este partenerul nostru, pentru abonamentul anual ar fi corect un preţ de maximum 500 de lei. Aşa am favoriza şi am atrage de partea noastră călătorii fideli”, a susținut şeful STB.