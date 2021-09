Clasamentul mașinilor lui 007: James Bond și istoria autoturismelor de top

Există o multitudine de topuri legate de seria James Bond. Acestea vor să ne spună care sunt cele mai bune filme din punct de vedere al actorilor sau a acțiunii. În același timp, există altele care se concentrează pe cele mai tari mașini.

Atunci de ce n-am face un top care să le combine pe primele două și să clasificăm, o dată pentru totdeauna, toate cele 24 de filme oficiale James Bond în funcție de mașinile din filme.

Ca referință, am luat în considerare cât de „speciale” sunt mașinile, precum și importanța lor pentru agent, pentru film și pentru istoria mașinilor. M-am gândit și cât de importante sunt pentru poveste, dar și la calitatea scenelor în care au participat.



24. Moonraker

Practic, în „Moonraker” nu există mașini. Nici măcar una. Mă rog, există o gondolă pe roți, dar nu este o mașină, iar mașina de golf nu se pune.

23. From Russia With Love

James Bond a condus în mare parte un Bentley antic, iar în filmul „From Russia with Love” este singura dată când apare. Rămâne parcat și cel mai tare lucru care se întâmplă, conform standardelor din 1962, este când 007 răspunde la telefonul din mașină. Ulterior, mai apar câteva mașini vechi, chiar și pentru 1962, care circulă în jurul Istanbulului și un camion galben. Deci da, filmul este un clasic al seriei, trebuie văzut, dar nu pentru mașinile care apar în el.



22. Dr. No

Prima „mașină Bond” este un Sunbeam Alpine din filmul „Dr. No.” Mașina în sine a fost împrumutată de la domnișoara Jennifer Jackson pentru 10 lire sterline pe zi, timp de două zile în timpul filmărilor. Din păcate, acestea este singurul lucru interesant despre Alpine, de altfel, nu este esențial, conform standardelor seriei. Pur și simplu nu se potrivește.



21. Licence to Kill

Acest film trebuie să se bazeze pe Maserati Biturbo 425 condus de băieții răi, totuși, traficanții de droguri își permiteau ceva mult mai scump, un Rolls-Royce Silver Shadow II condus de Q și un Lincoln Continental Mark VII LSC condus de Bond în Florida Keys. Acesta din urmă a fost de fapt o mașină destul de mișto pentru ziua sa, care a ambalat modelul V8 de 5,0 litri al unui Mustang, dar nu mă declar convins nici de această mașină.

20. Live and Let Die

Încă o dată, o barcă nu este același lucru cu o mașină, deci nu, filmul nu primește puncte, chiar dacă are cea mai tare urmărire cu bărci din toate timpurile. Totuși, obține câteva puncte pentru colecția de mașini inteligente expuse la începutul filmului, împreună cu întreaga autostradă Eastside din New York, populată exclusiv și vizibil de aceleași două sau trei modele de la General Motors.

19. Thunderball

Acesta ar fi cel mai scăzut film cu Aston Martin DB5. Da, este în film, da, arată câteva gadgeturi, cum ar fi un pulverizator de apă și un scut anti-glonț, dar o face în timp ce este parcat. Deci, nu există prea multă acțiune. Acest film este despre lucruri sub apă, nu pe drum.

18. A View to a Kill

Cea mai remarcabilă mașină din acest film este Rolls-Royce Silver Cloud II din 1962, deținută de fapt de producătorul filmului, Albert R. „Cubby” Broccoli. Da, de fapt, au folosit altă mașină când Grace Jones o împinge într-un lac. Există, de asemenea, un C4 Corvette condus de un spion rus, un Jeep Cherokee condus de Tanya Roberts și probabil cea mai mică mașină James Bond din istorie, un Ford LTD. Doamne ferește! Cu toate acestea, acest film este ajutat de urmărirea distractivă a mașinilor prin Paris, unde Bond pleacă într-un taxi Renault 11 pentru a urmării un parașutist de-a lungul Senei. Taxiul zboară pe scări, prin aer și pe autobuze, înainte de a fi în cele din urmă tăiat în jumătate. Deci, cui îi pasă de mașini?

17. The World Is Not Enough

Spre deosebire de Z3-ul cu două filme anterioare, BMW Z8 prezintă de fapt „jucăriile”menționate de către Q, inclusiv rachete mici care ies din orificiile de protecție ale mașinii. De asemenea, îl vedem pe Bond conducându-l de la distanță folosind cheia, deși destul de încet pe un debarcader. Ca fapt amuzant, BMW a putut furniza producătorilor filmului doar două prototipuri. Echipa de producție a filmului a trebuit să construiască încă trei modele folosind componente furnizate de BMW, un Chevrolet V8, suspensiile unui Jaguar și cine știe ce altceva se mai găsea prin garaj.



16. Quantum of Solace

Deoarece Aston Martin DBS a fost prezentat pentru prima dată în „Casino Royale”, o mare parte din „fainoșagul” său a fost deja epuizat până când apare în prima secvență din film. Apoi, ia parte la o urmărire destul de bună între mașini, asta până te prinzi că Bond se luptă să depășească o Alfa Romeo 159, o mașină care arată mișto, dar care este mizerabil de condus. Totuși, nu era un model Giulia Quadrifoglio. Mai târziu, apar Ford Ka și Ford Edge care sunt, aparent, alimentate cu hidrogen? Pentru că de ce nu?

15. Diamonds are Forever

Filmul are câteva mașini destul de bune. Din păcate, regizorul Guy Hamilton era de părere că mașinile americane sunt groaznice.Totuși, o mașină americană care cu siguranță nu era proastă, a fost Ford Mustang Mach 1, care este într-adevăr una dintre cele mai faimoase mașini Bond. Este, de asemenea, implicată și în una din cele mai grave erori de filmare din istorie, și anume, intră pe o alee pe roțile din dreapta și iese pe cele din stânga. Această greșeală a fost rezultatul unei duble trase greșit, pe care regizorul nu a vrut să o repare.



14. The Man with the Golden Gun

În această peliculă are loc una dintre cele mai mari cascadorii de mașini din istoria filmului și, probabil, cea mai mare din istoria Bond. Pe scurt, mașina se apropie de un pod rupt, se lansează în aer peste râu, face o rotație completă la 360 ​​de grade în aer și aterizează pe cealaltă parte a podului. Senzaţional. Din păcate, cineva a avut ideea„strălucitoare” de a trage cadrul în slow-motion, absolut oribil.

Acum, dacă te-ai întrebat vreodată de ce această cascadorie a fost efectuată cu un AMC Hornet, răspunsul este că așa a trebuit să fie. Cascadoria a fost inițial dezvoltată folosind un AMC Javelin folosind un fel de modelare digitală. Dar reține, vorbim de începutul anilor 1970,când orice însemna calculator era, practic, de domeniul science-fiction-ului.



13. Casino Royale

Mașinile din Casino Royale joacă un rol simbolic în această poveste care arată cum James devine Bond. În Marea Britanie, termenul „Mondeo Man” a fost folosit pentru a descrie un tip obișnuit, din clasa mediană, unul care conducea o mașină obișnuită, din clasa mediană, ca un Ford Mondeo. Prin urmare, sunt mai mulți factori care îl determină pe Daniel Craig să conducă un Mondeo la începutul lui „Casino Royale”. Dar, în curând, va câștiga un Aston Martin DB5 din 1964 la masa de poker.

Desigur, DBS are parte de suficientă acțiune, chiar dacă scurtă ca durată. În timp ce se întoarce pentru a-l evita pe Vesper Lynd care era întins pe drum, DB5-ul se răstoarnă de șapte ori, un record mondial. Totuși, a fost nevoie de ceva efort pentru a realiza această scenă. DBS nu era încă în producție, astfel că echipa de cascadori a practicat rostogolirea pe un BMW Seria 5 și pe un Aston Martin DB9.

12. GoldenEye

Desigur, mașina Bond din GoldenEye a fost BMW Z3. Din păcate, abia apare pe parcursul peliculei, nu face nimic din ce spune Q că ar putea face, iar mașina în sine este cam șchiopătată având în vedere motorul său cu patru cilindri. Totuși, acest film are parte de o cursă amuzantă prin Sankt Petersburg, dar din cauză că Bond pilotează un tanc, pierde jumătate din puncte.

11. Die Another Day

Nu neapărat unul din filmele mele preferate, asta și pentru că nu prea are treabă cu realitate. Cu alte cuvinte, Q primește prea multă libertate, totuși, să faci o mașină să dispară este un pic cam prea mult. Tehnologia de tip Star Trek nu are nimic în comun cu o mașină Bond. Acestea fiind spuse, recunosc că Aston Martin Vanquish este o mașină grozavă și că mulți apreciază bătălia pe gheață, unde apare un Jaguar XKR plin cu arme.

10. Spectre

Există câteva paralele între filmele „Spectre” și „Die Another Day”. Ambele îl prezintă pe Bond într-un Aston Martin încărcat de gadget, în timp ce personajul negativ apare într-un Jaguar. Cu toate acestea, lucrurile sunt mult mai ancorate în realitate, atât în ​​ceea ce privește dispozitivele, cât și locația: străzile și malul râului Romei, mai degrabă decât un castel de gheață. De asemenea, scena în care Bond este urmărit, pare mult mai bine realizată.

Acestea fiind spuse, nu există nimic „real” la nici una dintre mașini: Aston Martin DB10 a fost realizat special la cererea regizorului Sam Mendes după ce a văzut o schiță, în timp ce Jaguar C- X75 a fost un concept unic, al cărui plan inițial de producție a fost anulate cu doi ani înainte de lansarea filmului.



Toyota 2000GT este cu adevărat o mașină clasică. Faptul că una dintre cele mai cunoscute mașini japoneze apare în singurul film James Bond care a avut loc în Japonia, este de-a dreptul superb. Modelul care apare în „You Only Live Twice” este, de asemenea, unic deoarece este un roadster. Sean Connery încăpea în mașină doar dacă stătea cu brațele încrucișate.

Totuși, 2000GT nu este condus de 007: este mașina agentul japonez Aki. Există, de asemenea, o mulțime de alte mașini japoneze interesante. Cum ar fi Toyota Crown care este aruncată în Golful Tokyo.

8. Tomorrow Never Dies

Dacă suntem sinceri, nimeni nu crede cu adevărat că Q ar putea să bage atât de multe gadgeturi în mașinile sport. Dar, într-un sedan de lux ? Asta nu numai că pare plauzibil, dar departamentul de artă s-a distrat cu modelul BMW 750iL folosit. Acesta nu avea doar 12 cilindri, ci și 12 rachete pe trapa, precum și gaze lacrimogene, umflarea automată a anvelopelor, mânerele de ușă electrificate, dar și un tăietor de cabluri sub sigla BMW. Poate fi, de asemenea, condus de la distanță folosind telefonul mobil al lui Bond, rezultând în niște cadre destul de interesante cu o mașină fără șofer. De fapt, adevăratul șofer se afla pe platformă specială pe podeaua scaunului din spate.



7. Octopussy

Trebuie să mă axez pe tuk-tuk-ul pe trei roți. Acesta apare într-una dintre cele mai amuzante și cu siguranță neortodoxe urmăriri auto din istoria seriei. Urmărirea a fost filmată în Udaipur, India, unde mulțimea și participanții din trafic nu erau întotdeauna conștienți de faptul că filmările aveau loc. Omul de pe bicicletă care apare între tuk-tuk și Jeep nu era planificat. Modelul Alfa Romeo GTV 6 pe care Bond îl folosește în timp fuge de poliție, este cea mai tare mașină din film și de asemenea, un caz rar în care 007 conduce ceva italian. Deși, nu există o „mașină Bond” specifică filmului „Octopussy”, acțiunea legată de mașină este printre cele mai bune din serie.



6. Skyfall

În logica filmelor cu Daniel Craig ca actor principal, rolul mașinii Aston Martin DB5 este o mizerie. Mai întâi, Bond câștigă un DB5 în Casino Royale, apoi, în Skyfall, el deține de fapt mașina încărcată de gadget-uri din anii 1960. Nu prea are sens, dar cui îi pasă? Nouă cu siguranță nu. Scenele care implică această mașină sunt perfecte și cu siguranță vor aduce o lacrimă de nostalgie în ochii oricărui fan 007. Aceasta este a doua cea mai bună apariție a DB5.

5. For Your Eyes Only

Lotus-ul Esprit Turbo din acest film este una din cele mai tari mașini din serie. Este frumoasă și puțin spun faină. Acesta este unul din două modele prezente în peliculă, celălalt fiind un model alb care este distrus de propriului său sistem antifurt. Astfel, Bond trebuie să se bazeze pe mașina Melinei Havelock, un Citroen 2CV galben . Aceasta este, evident, o mașină teribilă, dar tocmai asta era ideea. Cursa de mașini din For Your Eyes Only este una dintre cele mai bune din serie.

4. The Living Daylights

După 18 ani departe de franciză, Aston Martin revine cu un V8 Vantage care joacă un rol principal într-una dintre cele mai bune secvențe cu mașini din serie. Vantage este prezent pe tot parcursul filmului, atât ca o mașină decapotabilă, cât și ca una coupe. Există rachete și lasere în roți, practic, exact la ce te-ai aștepta de la o mașină din seria Bond.



3. On Her Majesty’s Secret Service

Acesta este ultimul film unde vedem o mașină marca Aston Marin, înainte de aceea pauză de 18 ani . Într-un fel, acest lucru pare potrivit, având în vedere că DBS verde este o parte de neșters din momentul final al filmului, unul dintre cele mai legendare din întreaga serie. Apare pe tot parcursul filmului, inclusiv în secvența de început în care Bond o conduce pe o plajă pentru a o salva pe Teresa di Vincenzo. Dar, în cele din urmă, mașina ei este adevărata stea auto a filmului: un Mercury Cougar XR7 din 1969 cu motorul Cobra Jet. Astfel că indiferent că mă raportez la mașina lui sau la mașina ei, acesta este unul dintre cele mai bune filme.

2. The Spy Who Loved Me

Hai să fim sinceri, un Lotus Espirit este cea mai tare mașină, mai ales, când se transformă într-un submarin. Secvența lungă, atât pe uscat, cât și sub apă, este, de asemenea, una dintre cele mai bune scene de acțiune din serie. La acel moment, existau doar două Esprit care funcționau pe deplin, dintre care una era deținută de președintele Lotus, Colin Chapman. Unul dintre ele a servit ca o mașină-cameră pentru celălalt, deoarece nu exista alta care să țină pasul cu ea.



1. Goldfinger

Da, submarinul Lotus Esprit este, fără îndoială, o mașină mai tare. Există mai multe secvențe palpitante, care implică mașini în majoritatea filmelor de mai sus, inclusiv în cele în care apare un Aston Martin DB5 real. Dar, în cele din urmă, nu există nimic ca originalul. DB5 a jucat un rol atât de de neuitat în Goldfinger, încât, ar fi putut fi listat între Sean Connery și Gert Frobe și nimeni nu ar fi avut o problemă cu asta. Este ceea ce definește ideea unei mașini Bond: ceva exotic plin de gadgeturi. În cele din urmă, „cea mai faimoasă mașină din lume” apare abia în al treilea film din serie.