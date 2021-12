Cine a construit, de fapt, piramidele egiptene: n-au fost extratereștrii și nici oamenii din orașul „pierdut” al Atlantidei

Piramidele Egiptului sunt o minune arheologică, care se ridică deasupra nisipurilor deșertului și sunt vizibile de la kilometri întregi. Construirea acestor piramide a fost, fără îndoială, o sarcină uriașă, deci cine au fost indivizii care au realizat-o?

Există multe teorii despre cine a construit piramidele Egiptului, inclusiv echipe mari de evrei înrobiți și idei mai sălbatice, cum ar fi locuitorii orașului „pierdut” Atlantida sau chiar extratereștri.

Niciuna dintre aceste teorii, însă, nu are dovezi care să le susțină.

Piramidele nu ar fi putut fi construite de sclavi evrei, deoarece în Egipt nu au fost găsite rămășițe arheologice care să poată fi legate direct de poporul evreu, care datează de acum 4.500 de ani, când au fost construite piramidele din Giza, au relevat cercetările arheologice. În plus, povestea spusă în Biblia ebraică despre evreii care sunt sclavi în Egipt se referă la un oraș numit „Ramses”. Un oraș numit pi-Ramesses a fost fondat în timpul dinastiei a XIX-a (aproximativ 1295-1186 î.Hr.) și a fost numit după Ramses al II-lea, care a condus între 1279-1213 î.Hr. Acest oraș a fost construit după sfârșitul erei construcției piramidelor în Egipt.

„Nu avem nicio idee, nici măcar un singur cuvânt, despre primii israeliți din Egipt: nici în inscripțiile monumentale de pe pereții templelor, nici în inscripțiile mormintelor, nici în papirusuri”, au scris arheologii Israel Finkelstein și Neil Asher Silberman în cartea lor „Biblia descoperită: noua viziune a arheologiei asupra Israelului antic și originea textelor sale sacre” (The Free Press, 2001).

În plus, nu s-a găsit vreo dovadă arheologică pentru orașul pierdut Atlantida în nicio perioadă de timp și mulți cercetători cred că povestea este fictivă. În ceea ce privește extratereștrii, ei bine, ideea asta este în afara lumii.

De fapt, toate dovezile arată că egiptenii antici au construit piramidele, spun egiptologii. Dar cum au trăit constructorii de piramide, cum au fost compensați și cum au fost tratați este un mister pe care cercetătorii încă îl investighează.

Egiptul are peste o sută de piramide antice, dar cele mai faimoase includ prima piramidă cu trepte, construită în timpul domniei faraonului Djoser (aproximativ 2630-2611 î.Hr.) și prima piramidă adevărată – una care are laturile netede – construită sub domnia faraonului Snefru (aproximativ 2575-2551 î.Hr.), a scris Mark Lehner în cartea sa „The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries” (Thames & Hudson, 2008). Marea Piramidă a fost construită la Giza în timpul domniei faraonului Khufu (aproximativ 2551-2528 î.Hr.), iar doi dintre succesorii săi, Khafre (aproximativ 2520-2494 î.Hr.) și Menkaure (aproximativ 2490-2472 î.Hr.), au avut, de asemenea, piramide construite la Giza.

Faraonii au încetat treptat să construiască piramide în timpul Regatului Nou (1550-1070 î.Hr.), alegând, în schimb, să fie îngropați în Valea Regilor, care este situată la aproximativ 300 de mile (483 km) la sud de Giza, a notat Lehner în cartea sa. În ultimele decenii, arheologii au găsit noi dovezi care oferă indicii despre cine au fost constructorii piramidelor și cum au trăit.

Înregistrările scrise supraviețuitoare, inclusiv papirusurile descoperite în 2013 la Wadi al-Jarf de pe coasta Egiptului Mării Roșii, indică faptul că grupuri mari de muncitori – uneori traduși ca „bande” – au ajutat să aducă material la Giza. Papirusurile găsite la Wadi al-Jarf vorbesc despre un grup de două sute de bărbați conduși de un inspector pe nume Merer. Grupul de muncitori a transportat calcar cu barca de-a lungul râului Nil pe o distanță de aproximativ 11 mile (18 kilometri) de la Tura până la Marea Piramidă, unde piatra a fost folosită pentru a construi carcasa exterioară a monumentului.

Cine a construit, de fapt, piramidele din Egipt

În trecut, egiptologii au spus că constructorii de piramide erau alcătuiți în mare parte din muncitori agricoli sezonieri, care ajunseseră într-un moment al anului în care era puțină muncă agricolă de făcut. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă acest lucru este cu adevărat adevărat. Papirusurile care detaliază istoriile piramidei sunt încă în proces de descifrare și analiză, dar rezultatele indică faptul că banda condusă de Merer a făcut mult mai mult decât să ajute la construcția piramidei. Acești muncitori par să fi călătorit peste o mare parte a Egiptului, posibil până în deșertul Sinai, ducând la îndeplinire diferite proiecte de construcție și sarcini care le fuseseră încredințate. Acest lucru ridică întrebarea dacă aceștia făceau parte dintr-un grup profesional permanent, mai degrabă decât dintr-un grup de muncitori agricoli sezonieri care s-ar întoarce la câmpurile lor.

Potrivit papirusurilor, muncitorii au primit o dietă care includea curmale, legume și carne de pasăre, a spus Pierre Tallet, profesor de egiptologie la Universitatea Paris-Sorbonne, care descifrează papirusurile și este co-liderul echipei care le-a găsit. Pe lângă dieta sănătoasă, papirusurile descriu membrii echipei de lucru care primeau în mod regulat textile care erau „probabil considerate ca un fel de bani în acel moment”, a spus Tallet pentru Live Science.

În plus, oficialii cu funcții de rang înalt care au fost implicați în construcția piramidelor „s-ar putea să fi primit granturi de teren”, a declarat Mark Lehner, directorul Ancient Egypt Research Associates (AERA), într-o cercetare.

Înregistrările istorice arată că uneori în istoria Egiptului, granturi de pământ au fost acordate oficialilor. Cu toate acestea, nu se știe dacă granturile de teren au fost acordate și oficialilor implicați în construcția piramidelor.

Echipa lui Lehner a excavat un oraș din Giza, care a fost locuit și frecventat de unii dintre muncitorii care construiau piramida din Menkaure. Până acum, arheologii au găsit dovezi că vechii locuitori ai acestui oraș obișnuiau să coace cantități mari de pâine, să sacrifice mii de animale și să producă cantități mari de bere. Pe baza oaselor de animale găsite la fața locului și luând în considerare nevoile nutriționale ale muncitorilor, arheologii estimează că aproximativ 1.800 de kilograme de animale — inclusiv bovine, oi și capre — au fost sacrificate zilnic, în medie, pentru a hrăni muncitorii.

Rămășițele muncitorilor îngropați în morminte din apropierea piramidelor arată că muncitorii au vindecat oase care au fost așezate corespunzător, ceea ce sugerează că au avut acces la îngrijirea medicală disponibilă în acel moment. Dieta bogată a constructorilor de piramide, combinată cu dovezile pentru îngrijirea medicală și primirea textilelor ca formă de plată, i-a determinat pe egiptologi să fie de acord, în general, că muncitorii nu erau oameni aserviți.

Dar asta nu înseamnă că toți lucrătorii au beneficiat de tratamente egale. Săpăturile AERA arată că unii dintre oficialii de rang superior locuiau în case mari și aveau cele mai alese bucăți de carne. În schimb, Lehner bănuiește că muncitorii de rang inferior au dormit probabil în locuințe simple la piramide în sine.