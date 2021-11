Descoperirea care poate schimba istoria antică. Când ar fi apărut mumiile, de fapt

Egiptul a rămas întotdeauna o sursă de misticism, cu piramidele, mumiile, faraonii și cultura antică. Cu toate acestea, o nouă descoperire ar putea duce la o revizuire a istoriei sale. Cercetătorii speculează că procesul de mumificare ar fi putut fi realizat în Egiptul antic cu peste 1.000 de ani mai devreme decât se credea până acum.

Se crede că mumiile au existat cu 1.000 de ani mai devreme

O nouă descoperire în Egipt ar putea rescrie istoria antică. Descoperirea unor rămășițe din Vechiul Regat arată că progresele în conservarea trupurilor merg până la 4.000 de ani în urmă. Potrivit unui serial documentar care i-a urmărit pe arheologi în timpul sezonului de săpături din Egipt, există dovezi care sugerează că acest proces ar putea fi anterior estimărilor. Serialul documentar prezintă investigarea și analiza mormântului din necropola de la Saqqara, care a aparținut lui Khuwy, o rudă a familiei regale.

Rămășițele au fost descoperite în 2019 și se crede că sunt mai vechi decât evaluarea inițială. Ar putea fi chiar una dintre cele mai vechi mumii descoperite vreodată. Rămășițele sunt datate ca fiind din Vechiul Regat, iar procesul arată că avansul lor în conservarea corpurilor merge până la 4.000 de ani în urmă.

„Dacă aceasta este într-adevăr o mumie din Vechiul Regat, toate cărțile despre mumificare și istoria Vechiului Regat vor trebui revizuite”, a declarat pentru The Observer profesorul Salima Ikram, șeful catedrei de egiptologie de la Universitatea Americană din Cairo.

Ea a adăugat că această descoperire va schimba modul de înțelegere a evoluției procesului de mumificare. Noua descoperire nu va ridica doar întrebări cu privire la acest proces, ci și cu privire la disponibilitatea și utilizarea materialelor din acea epocă, originile lor și rutele comerciale asociate cu acestea.

Documentarul „Lost Treasures of Egypt” pune semnele de întrebare

Seria documentară „Lost Treasures of Egypt” este difuzată începând cu 7 noiembrie, la National Geographic. Documentarul ste produs de Windfall Films, iar camerele de filmat îi urmăresc pe arheologii internaționali în timpul săpăturilor din Egipt. Descoperirea mumificării va fi prezentată în episodul patru, intitulat „Rise of the Mummies”,pe 28 noiembrie. Salima Ikram, care apare în seria de documentare „Lost Treasures of Egypt”, a declarat pentru The Guardian:

„Până acum, am crezut că mumificarea în Vechiul Regat era relativ simplă, cu o desecare de bază nu întotdeauna reușită, fără îndepărtarea creierului și doar ocazional cu îndepărtarea organelor interne. Într-adevăr, se acorda mai multă atenție aspectului exterior al defunctului decât celui interior. De asemenea, utilizarea rășinilor este mult mai limitată la mumiile din Vechiul Regat înregistrate până acum. Această mumie este inundată de rășini și textile și oferă o impresie complet diferită de mumificare.”

Potrivit Smithsonian, mumificarea este procesul de îmbălsămare sau de tratare a cadavrului în care vechii egipteni îndepărtau toată umezeala din corp, lăsând doar o formă uscată care nu se descompune ușor.

Simbolic din punct de vedere religios, se cerea conservarea cadavrului într-o manieră cât mai asemănătoare cu viața. Tehnica era atât de precisă și de reușită încât rămășițele au rămas în stare bună timp de peste 4.000 de ani.

Recent, cercetătorii au reușit să prelucreze mostre de mumii, a căror vechime este estimată între 2.023 și 2.797 de ani, și să creeze chipuri previzibile. Au folosit date de secvențiere a întregului genom pentru a prezice ascendența, pigmentarea și morfologia feței fiecărei mumii.

În urma cercetărilor s-a descoperit că strămoșii lor erau mai asemănători cu indivizii moderni din Mediterana și Orientul Mijlociu decât cu egiptenii moderni. Tenul facial al mumiilor a fost prezis a fi brun deschis, cu ochi și păr închis la culoare și fără pistrui.