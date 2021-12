Cele mai uluitoare imagini surprinse de NASA în 2021

NASA a avut un an plin. În ciuda pandemiei în curs de desfășurare, agenția spațială americană și-a găsit timp să aterizeze un rover pe Marte, să lanseze o misiune de deviere a unui asteroid și chiar să fie dată în judecată de miliardarul Jeff Bezos.

Dar un lucru pe care Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu continuă să-l facă este să publice fotografii uluitoare.

Am aruncat o privire înapoi la câteva dintre favoritele noastre din ultimele douăsprezece luni.

Aurore boreale deasupra Pământului

Thomas Pesquet, un astronaut francez aflat în prezent la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) a postat o imagine incredibilă a luminilor aurorelor boreale, care se aștern peste planetă.

Pesquet a captat fotografia pe 20 august, din punctul său de observație la 250 de mile deasupra Pământului.

Este una dintre cele mai bune imagini cu o auroră boreală făcută vreodată de pe ISS, dar Pesquet nu a precizat dacă era aurora boreală (luminile nordice) sau aurora australă (luminile sudice) sau partea de planetă pe care apărea.

„O altă auroră, dar aceasta este specială pentru că este atât de strălucitoare. Este luna plină care luminează partea umbrită a Pământului, aproape ca lumina zilei”, a spus Pesquet pe Twitter.

Râuri de aur

NASA a publicat această imagine a gropilor de aur săpate, ca parte a industriei aurului în plină expansiune din Peru.

De obicei, aceste defileuri sunt ascunse vederii din cauza acoperirii norilor, dar în acest caz, cerul era senin și gropile sunt iluminate de lumina reflectată de soare.

Imaginea este a unei regiuni din sud-estul Peru cunoscut sub numele de Madre de Dios. Zona găzduiește o industrie uriașă, nereglementată, de exploatare a aurului, cu muncitori care încearcă să găsească metalul prețios pentru a-și câștiga existența.

Drept urmare, suprafețe vaste de pădure au fost distruse, cauzând o amenințare uriașă pentru zonele de biodiversitate locală.

Pământ sau Marte?

O altă fotografie de la astronautul Agenției Spațiale Europene (ESA), Thomas Pesquet. Această imagine surprinde „Ochiul Saharei” din vestul Africii, dar, așa cum menționează Pesquet, ai crede că este o imagine de pe Marte.

„Credeam că orbitez deasupra lui Marte când am văzut această imagine! Niciun nor la vedere și culorile roșu și ocru se întind până la orizont”, a scris Pesquet. „Așa îmi imaginez că roverul Perseverance ar fi văzut Marte când se apropia de aterizare”.

Micul elicopter de pe altă lume

Această imagine arată momentul în care NASA a realizat un zbor motorizat și controlat pe o altă planetă.

Elicopterul Ingenuity a urcat pe cerul marțian în aprilie, ca parte a unei demonstrații tehnologice. Cu toate acestea, NASA nu a aflat de succesul misiunii decât câteva ore mai târziu, din cauza decalajului de transfer de date de pe Marte pe Pământ.

Micul elicopter a decolat de la sol și a plutit în aer la aproximativ trei metri, timp de aproximativ 20 până la 30 de secunde, înainte de a coborî și a atinge la loc suprafața marțiană.

Ingenuity folosește două rotoare care se rotesc în direcții opuse pentru a ridica drona de pe sol. Un moment destul de iconic în cronologia explorării spațiului.

Dacă vrei să explorezi cu adevărat cele mai bune cadre pe care NASA le are de oferit, poți găsi catalogul agenției spațiale de fotografii Image of the Day chiar aici.