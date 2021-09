Cele mai scumpe vacanțe din România: cum ajungi să dai 7000 de euro pe un weekend în Delta Dunării

În cazul în care aveai vreun dubiu legat de banii românilor, este suficient să ai în vedere câteva valori extravagante ”investite” de români în vacanțe de lux, multe dintre ele, chiar pe teritoriul României.

Nordis Travel este una dintre cele mai noi agenții de turism ”tailor made” din România. Referința ”tailor made” se referă la faptul că oferă experiențe personalizate, la un nivel de lux deosebit, în conformitate cu cele mai extravagante pretenții ale clienților săi. Din această poziție aparent nevinovată, a vândut în sezonul estival pachete în valoare de 2,5 milioane de euro.

Cele mai scumpe vacanțe ale românilor: așa vezi că nu suntem săraci, unii dintre noi

Nu mai puțin de 6800 de euro au cheltuit niște români pe un singur weekend în Delta Dunării, conform datelor oferite de Nordis Travel. Cea mai scumpă vacanță oferit de agenția de turism a fost în valoare de 75.000 de euro și a implicat un circuit între Italia și Spania.

Pe lângă excepții, cei mai mulți bani s-au făcut din vacanțe peste medie în locații mai mult sau mai puțin exotice. Turiștii români au ales Riviera franceză, Italia, Turcia, Grecia sau România, iar în medie, aceștia au plătit pentru șapte nopți de vacanță de lux 2.000 de euro/persoană.

De referință, rămâne weekendul în Delta Dunării de 6800 de euro pentru doi adulți. De acești bani, turiștii au ajuns cu elicopterul la resortul de 5 stele, au fost cazați două nopți într-o suită cu mic dejun inclus, și au făcut excursii la Pădurea Letea și pe canale, la pescuit. De asemenea, au optat pentru cină pe barcă, la apus.

În ceea ce privește extravaganțele pe litoralul românesc, cea mai scumpă cazare a fost 1200 de euro în luna august, cu mic dejun într-un apartament cu jacuzzi la un hotel de 5 stele.

Vacanța cea mai scumpă vândută de Nordis în această vară a implicat un circuit prin mai multe țări, Franța – Italia, pe traseul Riviera Franceză – Florența (Toscana). A costat nu mai puțin de 75.000 de euro. ”S-a ajuns la această sumă pentru că turiștii au dorit cazări în locuri extraordinare, care să fie în sine o experiență. Hotel De Paris din Monaco, Hotel Four Seasons din Florența și cazarea din Il Borgo Santo Pietro Toscana. În fiecare dintre aceste locuri minunate au ales să fie cazați în suite. Un exemplu este Fresco suite de la Four Seasons Florența (foto), care are o frescă renascentistă pe tavan”, a precizat Anca Drugan, CEO Nordis Travel.

Printre extravaganțe s-a aflat o cursă private jet cu aterizare pe aeroportul Dalaman (Turcia) și transfer cu elicopterul către resortul D Maris Bay. La retur, transferul către aeroport s-a făcut cu un speedboat, urmat de transfer terestru cu o limuzină de lux. Turiștii care au apelat la acest pachet au experimentat practic toate mijloacele de transport, pentru o experiență cu adevărat deplină.

„Am consemnat și un record de patru zboruri private jet într-o singură zi, pentru persoane care au avut la dispoziție o zi întreagă o aeronavă și echipajul acesteia, astfel încât să rezolve toate cele necesare zburând între patru țări în mai puțin de 12 ore”, a adăugat Anca Drugan.