Cele mai noi filme, seriale și sezoane vin la timp pentru Crăciun, pe Netflix: ce poți să vizionezi de sărbători

Cozonac + vin fiert + filme & sezoane noi din serialele preferate = love. Iată ce poți să vezi pe Netflix în luna cadourilor.

Cadoul acesta n-are fundă și nici nu încape sub brad, dar se potrivește perfect cu lucrurile pe care le facem împreună. Pune de-un vin fiert, trage farfuria cu cozonac mai aproape și pregătește-te de o lună plină de producții noi, numai bune de urmărit alături de cei dragi ție. Poți începe cu: La Casa de Papel Partea 5 Volumul 2, un zguduitor sezon final al uneia dintre cele mai iubite drame spaniole. Apoi, delectează-te cu The Witcher: Sezonul 2, continuarea seriei epice cu monștri, magie și destin, bazată pe cărțile fantasy ale scriitorului Andrzej Sapkowski, cu Henry Cavill în rolul principal.

De asemenea, Don’t Look Up este mult așteptata comedie SF scrisă și regizată de laureatul cu Oscar Adam McKay, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence, dar și multe alte nume îndrăgite în distribuție, doar pe Netflix.

Vrei mai mult pe Netflix? Încearcă și: The Power of the Dog, o dramă neo-western, cu Benedict Cumberbatch în rolul unui fermier tiranic, dar charismatic, The Hand of God, un film italian de dramă scris, regizat și produs de Paolo Sorrentino, dar și Emily in Paris: Sezonul 2, unde aventura pariziană continuă cu și mai multă distracție, modă și tot felul de gafe.

Ce vezi pe Netflix în luna cadourilor

Mai mult, The Unforgivable este o dramă polițistă dezordonată, în care Sandra Bullock joacă rolul unei foste condamnate bântuite de trecut și, evident, Voir, o colecție de eseuri vizuale care celebrează cinematografia, produsă de David Fincher.

Ca să amintim și de producțiile românești, comedia românească „Inve$titorii” urmărește călătoria neașteptată a lui Tavi, Eugen și Calu, trei vechi prieteni și colegi într-o fabrică dintr-o regiune a României. Rutina lor zilnică – muncă/bere/acasă – este brusc perturbată când află că firma a fost vândută unor investitori străini care planifică acum o reducere masivă a personalului. Vestea vine chiar a doua zi când cei trei sunt concediați, dar primesc în schimb un pachet de compensații de 12 salarii. În timpul unei zile de pescuit, băieții încep să discute despre opțiunile pe care le au pentru viitor, dar nu reușesc să găsească nicio variantă bună. Apoi, Tavi ia inițiativa și își convinge prietenii să meargă într-o escapadă de weekend cu banii menționați din compensare. Acest weekend le va schimba complet viața și ajung să fie confundați cu niște investitori străini importanți.