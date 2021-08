Oricât de mari ar fi încasările la filmele cu super eroi, chiar și Batman își amintește din când în când momentul în care a reușit, în sfârșit, să-și sărute iubita! Unele dintre scenele topului nostru de astăzi au făcut ca filmele să fie premiate la Oscar, fiind filme în care se pot revedea cele mai frumoase săruturi din lume.

Filmele care ecranizează cele mai frumoase săruturi din lume

Chiar dacă uneori, protagoniștii următoarelor filme nu se putea suporta în viața reală, actorii și-au demonstrat încă o dată măiestria. Arta actorilor, scenariul, decorurile au smuls multe oftaturi și lacrimi spectatorilor, mai mult, au devenit scene iconice în cinematografie.

17. Moonlight

În anul 2017, Academia de Film a premiat o peliculă care a învins multe prejudecăți. Filmul se numește Moonlight, iar sărutul care a făcut sala să vibreze, se întâmpla între un tânăr de culoare și iubitul lui, în Miami, la începutul anilor 80. Scena captiva prin amestecul de incertitudine, emoție, teamă, ezitare și…dragoste.

16. Twilight

O fată întâlnește un băiat. Fata se îndrăgostește de băiat. Băiatul se transformă în vampir. Într-adevăr o poveste de dragoste atipică. Dar Bella, interpretată de Kristen Stewart, și Edward, interpretat de Robert Pattison, se tot joacă de-a Romeo și Julieta de-a lungul unei serii de cinci filme. Și tot necazul a început, normal, de la un sărut, în 2008, cand a debutat saga Twilight.

15. Doamna și vagabondul

Filmele Disney au o întreagă arhivă de scene romantice și săruturi fierbinți între personaje. Cu toate acestea, inocența pupicului dintre cei doi cățeluși care-și împart spaghetele este ceva de neuitat încă din 1955 când pelicula a avut premiera.

14. Casablanca

Scena sărutului din Casablanca, lasat în anul 1942, este una dintre cele mai cunoscute scene romantice din istoria filmului. Starurile holiwoodiene Humphrey Bogart și Ingrid Bergman joacă un cuplu de îndrăgostiți care împart o soartă imposibilă. Odată de căile lor se reîntâlnesc, eroina îl cucerește irevocabil spunându-i verde-n față: Pupă-mă!

13. Brokeback Mountain

Atunci când sărutul este însoțit și de o replică memorabilă, spectatorii cu siguranță vor rămîne marcați și se vor uita catre partenerul din viața lor reală, ridicând alte pretenții la nivel de comunicare.

“Aș fi vrut să știu cum să te părăsesc” sunt cuvintele cu care pelicula Brokeback Mountain a cucerit Oscarul. Idila secretă dintre cei doi cowboi a stors lacrimi chiar și celor mai duri dintre noi.

12. Ghost

Cu toții resimțim dorința de a fi cu cei iubiți, care s-au dus către ceruri. În cazul filmului Ghost, din 1990, Molly, interpretată de frumoasa Demi Moore, are șansa unui miracol. Și anume, acela de a se putea reîntâlni cu iubitul ucis – Sam, jucat magistral de Patrick Swayze.

11. Romeo și Julieta

Evident că nu putea lipsi din top cea mai cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile. Adaptarea cinematografică din 1996 a dramei shakesperiene a venit cu o noua viziune asupra agitatiei provocate de cei doi indragostiti. Leo diCaprio și Claire Danes împart un sărut electric într-o poveste clasică.

10. When Harry met Sally

Avem aici dovada clara a faptului ca prima iubire nu se uita niciodata. La zece ani dupa ce au absolvit colegiul, personajele interpretate de Meg Ryan si Billy Crystal, se reintalnesc si stabilesc o conexiune unica. Este momentul dificil cand doi oameni incearca sa fie cerebrali si sa ramana doar prieteni. Secunda in care intreaga strategie se duce pe apa sambetei, este scena favorita a iubitorilor acestui film.

9. Pretty Woman

Această poveste a unei cenusărese moderne a adus-o pe Julia Roberts in lumina reflectoarelor si a celebritatii. In afara de asta, scena sarutului pasional dintre o regina a strazii si un prosper om de afaceri, este inca un tablou in epopeea iubirilor emblematice inventate la Hollywood.

8. The Princess Bride

Povestea nemuritoare ecranizată în 1987 se încheie cu un sărut între The Man in Black – Cary Elwes- și prințesa însăși – Robin Wright. Momentul este însoțit de vocea unui povestitor care declamă: „De când sărutul a fost inventat, au existat doar cinci cu adevarat pasionale, iar acesta le întrece pe toate celelalte”.

7. Pe aripile vântului

Drama bazată pe războiul civil, lansată în 1939, o are ca protagonistă pe frumoasa sudistă Scarlette O’Hara , jucată de Viviene Leigh. De-a lungul filmului, se tot împiedică de Rhett Butler, jucat de Clark Gable, care nu încetează să arunce replici de genul: „Ar trebui să fii sărutată mai des, de cineva care știe cum se face”. Cine nu s-ar topi la asemenea cuvinte?!

6. Fifty shades of Grey

Povestea pasională care a început între paginile unui roman vândut ca pâinea caldă, a fost ecranizată rapid în anul 2015. Iubirea complicată și infuzată de erotism dintre Anastasia Steele, jucată de Dakota Johnson și amantul ei milionar, Christian Grey, jucat de Jamie Dornan, a captivat generații de gospodine, care au turnat mult zahăr în loc de sare în mâncare tot holbând ochii la scenele toride dintre cei doi protagoniști.

5. The princess diaries

Orice prințesă merită un prinț perfect! Cel puțin așa ne mint când suntem mici. In cazul filmului cu Anne Hathaway, din 2001, momentul magic se întâmplă în scena în care este sărutată cu foc, iar vârful piciorului ei se ridică involuntar, devenind, practic, imponderabil.

4. Never been kissed

Când un reporter din Chicago, Drew Barrymore se infiltrează sub acoperire într-un liceu ca să studieze viața adolescenților din anul 1999, i se aprind călcâiele după un profesor de engleză, jucat de Sam Coulson. Problema este că domnișoara jurnalist ar fi trebuit să facă o investigație despre sărut, pentru că habar nu avea cum se execută corect așa ceva. Normal, scena finală a sărutului este un clișeu al filmelor americane.

3. Spider-man

Niciun alt supererou nu a fost atât de romantic precum Spider Man atunci când, coborând pe pânza sa, a sărutat-o cu capul în jos pe Mary Jane, în 2002. În acea scenă, Kirsten Dunst îi mulțumește lui Toby Maguire pentru că i-a salvat viața. Oricât de mult v-ar plăcea însă această scenă, nu încercați așa ceva acasă!

2. Titanic

Inimile noastre vor vibra mereu la acestă scenă de dragoste. Rose, jucată de Kate Winslet, și Jack, interpretat de Leonardo DiCaprio, împart o experiență magică la bordul vasului Titanic. Scena a devenit o icoană pentru îndragostiții care încă din 1997, încearcă să-i imite pe cei doi indiferent de bărcuța pe care se află.

1. The Notebook

Lansat in 2004, filmul a devenit un clasic al genului. Pelicula spune povestea unei fete – Rachel McAdams- care se îndrăgostește nebunește de de un băiat – Ryan Gosling. Din păcate, povestea lor de dragoste nu este deloc pe placul părinților fetei. Sărutul lor pasional din mijlocul furtunii este însă definiția iubirii adevărate.