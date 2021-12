Cele mai bune tablete pentru divertisment, productivitate și cărți

Cea mai bună tabletă pentru nevoile tale poate fi dificil de găsit, indiferent dacă dorești să echipezi copiii cu tablete ieftine și durabile pentru școală sau ai nevoie de un al doilea ecran.

Pentru a te scuti de efortul de a avea de căutat prin tot internetul care ar putea fi cea mai bună tabletă pentru tine, ți-am pregătit mai jos o listă cu modelele care consider că sunt cele mai bune.

iPad 2021 – cea mai bună tabletă de buget Apple

Noul iPad de a 9-a generație arată exact ca actualizarea de a 8-a generație și nu este o problemă. Cipul A13 Bionic oferă iPad-ului din 2021 acea creștere necesară în performanță pentru a-l menține în viteză, deoarece iPadOS 15 aduce mai multe trucuri de învățare automată precum LiveText. Ecranul iPad-ului este încă luminos și colorat.

Sunetul este încă bun, la fel ca și durata de viață a bateriei, singurul lucru care nu îmi place la iPad este că iPad mini și iPad Air îl fac să pară și mai vechi decât este designul său. Dar are încă o mufă pentru căști, niciun alt iPad nu are, ceea ce este un câștig pentru mulțimea căștilor cu fir.

Poți să o cumperi de AICI.

iPad Pro 2021 – cea mai bună tabletă Apple

Cea mai bună tabletă de pe piață a fost îmbunătățită și în acest an, deoarece Apple a echipat tableta cu superputernicul său cip M1. Acest cip stabilește noi recorduri pentru tablete în Geekbench și Adobe Premiere Rush – continuând tradiția Apple de a pune o mulțime de energie în tabletele sale elegante. Și acest model beneficiază de afișajul Liquid Retina XDR de la Apple, care oferă o luminozitate mult mai mare — până la 1588 nits!

Ah, și elementele de bază sunt încă stelare. Configurația sa cu patru difuzoare crește, tastatura sa opțională Magic Keyboard oferă o experiență confortabilă de tastare – iar durata de viață a bateriei este mai bună decât cea de anul trecut, de altfel are o autonomie mult mai bună decât Galaxy Tab S7 Plus.

iPad Pro 2021 este mai scump decât un MacBook Air și asta ar trebui să te facă să te gândești bine de ce anume ai nevoie.

Poți să o cumperi de AICI.

Samsung Galaxy Tab A7 – cea mai bună tabletă de buget Android

Fanii Android au în sfârșit un adevărat concurent iPad, la un preț mult mai accesibil. Galaxy Tab A7 este cea mai bună tabletă de buget care să meargă cu Android. Indiferent dacă citești presa online sau te uiți pe Netflix, te poți concentra mai mult pe conținut, datorită ramelor sale super-subțiri, care sunt mai subțiri chiar și decât cele ale iPad-ului Apple.

Poți să o cumperi de AICI.

Samsung Galaxy Tab S7 – cea mai bună tabletă Android

Samsung s-a concentrat pentru a crea cea mai bună tabletă cu sistemul de operare Android. Galaxy Tab S7 are un aspect elegant datorită ramei subțire. Are, de asemenea, un afișaj luminos, vibrant, care este foarte clar. În plus, peste 13 ore de autonomie a bateriei.

În timp ce mulți ar putea alege o tabletă Android pentru simplu fapt că este mai ieftină, totuși este grozav să vezi că Samsung oferă utilizatorilor Android o tabletă care poate lupta cu supremația impusă de Apple cu iPad Pro.

Poți să o cumperi de AICI.

Microsoft Surface Go 2 – cea mai bună tabletă Microsoft

Surface Go 2 este cea mai bună tabletă cu sistem de operare Microsoft. Are rame mai subțiri care fac loc unui ecran mai mare, probabil cea mai importantă parte a unei tablete. Surface Go 2 are un ecran de 10,5 inchi, comparativ cu 10 inchi pentru modelul anterior.

Cea mai mare actualizare este durata de viață a bateriei de 11 ore și 39 de minute a Surface Go 2, care este cu peste 5 ore mai lungă decât Surface Go originală. Este cu siguranță un model conceput pentru productivitate.

Poți să o cumperi de AICI.