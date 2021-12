Cele mai bune laptopuri de business care merită toți banii, ideale pentru work from home

Sute de laptopuri sunt lansate în fiecare an, iar liniile se estompează între dispozitivele de zi cu zi și cele concepute special pentru business. Acest lucru este valabil mai ales în timpul pandemiei de coronavirus în curs de desfășurare, cu multe sarcini rezervate de obicei pentru desktopul de birou, care trebuie făcute de acasă. Totuși, am selectat cinci laptopuri și am întocmit o listă cu cele mai bune laptopuri de business din 2021.

Nu trebuie să conduci o afacere pentru a beneficia de un laptop de business. Pentru business, birou sau aplicații Office vei avea nevoie de un laptop cât de cât potent. În 2021, ai o gamă foarte variată de modele din care poți să alegi. Pe următoarele le poți găsi pe eMag, unele chiar la reduceri demne de luat în seamă.

Cele mai bune laptopuri de business din 2021, care să-ți ușureze munca de acasă

Poți experimenta puterea unui clasic de zi cu zi: laptopul ASUS X509MA cu procesor Intel Pentium Silver N5030 este unul dintre cele mai mici laptopuri de 15 inchi din lume. Fie că este vorba de lucru sau gaming, ASUS X509 este laptopul entry-level care oferă performanțe puternice și imagini vizuale imersive. Afișajul NanoEdge are unghiuri largi de vizualizare de 178° și o acoperire mată anti-glare pentru o experiență cu adevărat încântătoare. În interior, este alimentat de un procesor Intel Pentium, împreună cu 4GB RAM.

Beneficiind de Intel® Celeron, ASUS X509 te ajută să rezolvi lucrurile rapid și eficient, la job, iar ecranul NanoEdge al ASUS X509 oferă o experiență imersivă de vizionare pentru muncă, dar și joc.

Laptopul HP 255 G7 cu procesor AMD Ryzen 3 3200U este, de asemenea, unul dintre cele mai bune laptopuri de business din 2021. Conectează-te cu laptopul HP 255, disponibil la un preș convenabil pe eMag, dotat cu cea mai recentă tehnologie și un șasiu durabil pentru protecția PC-ului. Îți poți finaliza activitățile de afaceri cu un procesor AMD Ryzen™2 și instrumentele de colaborare esențiale.

Cu HP 255 G7 poți duce la bun sfârșit, cu încredere, proiectele cu cea mai recentă tehnologie. Are inclusiv un procesor puternic AMD Ryzen™, memorie rapidă și spațiu mare de stocare. Nu îți face griji, HP 255 poate ține pasul cu stilul de lucru în deplasare, datorită designului mai subțire și mai ușor. Șasiul durabil protejează computerul portabil, astfel încât să arate la fel de profesional ca tine.

Flexibilitate. Acesta este cuvântul anului 2021 și, mai mult ca sigur, și al anului ce urmează. Viața înseamnă găsirea echilibrului corect, iar ASUS E410 oferă exact acest lucru. Ușor și compact, are un nou aspect elegant, care se potrivește perfect stilului tău de viață dinamic. Conceput pentru sarcini zilnice de calcul și productivitate și având funcții inovatoare, cum ar fi ASUS NumberPad, ASUS E410 îți oferă tot ce ai nevoie pentru muncă.

Fiind compact și ușor, productivitatea este întotdeauna la îndemână. Acesta intră cu ușurință în rucsac sau în geantă, astfel încât să poți duce la bun sfârșit toate taskurile tale, indiferent unde te afli.

Laptopul Dell Latitude 3510 cu procesor Intel Core i3-10110U este unul dintre cele mai bune laptopuri de business din 2021, pentru că te cunoaște. Și se pliază pe preferințele tale. Dell Optimizer este o platformă AI de tip unic, care învață cum lucrezi și se adaptează continuu stilului tău, pentru a crea o experiență mai inteligentă, mai personalizată și mai productivă.

Dell Technologies Unified Workspace modernizează în mod inteligent experiențele utilizatorilor finali pentru productivitate uniformă și soluții proactive, predictive și automatizate, pentru implementare, securitate, gestionare și asistență. Ce-ți poți dori mai mult de la un laptop de business?

Rămânem tot în universul tehnologic Dell și îți mai prezint un laptop de business de la ei. Laptopul ultraportabil Dell Latitude 3410 este cel mai mic laptop de 14” din lume. Are o cameră web inovatoare pentru videoconferințe fără întreruperi, de înaltă calitate, la care se adaugă cele mai recente procesoare Intel, dar și aplicația Dell Optimizer. Știm că meetingurile pe Zoom sunt la ordinea zilei, de când cu work from home, așa că aceasta este alegerea potrivită pentru tine.

Mai mult, Dell Latitude 3410 deține funcția ExpressCharge, Funcția IA îmbunătățește performanța bateriei prin adaptarea la consumul tipic de energie si la modelele de încărcare. Ești mereu pe drum? Beneficiezi de ExpressCharge Boost pentru a obține o încărcare la un nivel de 35% în aproximativ 20 de minute. Ai mai mult timp? ExpressCharge încarcă automat bateria până la un nivel de 80% într-o oră. Iar dacă nu îți poți încărca sistemul imediat, acesta reglează subtil setările, pentru a conserva resursele, cum ar fi reducerea iluminării ecranului sau dezactivarea funcției Bluetooth atunci când nu o utilizezi. Așadar, nu îți vei mai face griji niciodată că rămâi cu bateria pe zero, chiar dacă te deplasezi.