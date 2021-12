Cele mai ieftine laptopuri care merită cumpărate acum

Dacă ai un buget limitat, dar totuși vrei să cumperi cel mai bun laptop ieftin din 2021, ai de unde alege. Dacă vrei ceva de calitate la un preț okay, în continuare îți prezint o listă cu laptopuri ieftine și bune.

Dacă ai impresia că un laptop de înaltă calitate este prea costisitor pentru cumpărare, te înșeli. În ultimii ani, pe piață a apărut un număr tot mai mare de laptopuri ieftine, de bună calitate, care rezistă și cu care îți poți îndeplini toate taskurile la job, școală sau chiar distracție. Majoritatea sarcinilor la locul de muncă pot fi efectuate pe un laptop ieftin și bun. Laptopurile ieftine pot fi utilizate pentru editare de bază de imagini, video și audio, precum și pentru jocuri simple.

În continuare, îți prezint o listă cu cele mai bune și ieftine laptopuri pe care le poți achiziționa atât pentru tine, cât și pentru cel mic. Le găsești pe toate la eMag, cu reduceri demne de luat în seamă. Fă-ți un cadou de Crăciun ție sau celor dragi!

Cele mai bune laptopuri sub 1500 de lei

Printre cele mai bune laptopuri sub 1500 de lei putem menționa laptopul ultraportabil ASUS E210MA. Viața înseamnă găsirea echilibrului corect, iar în ultimii doi ani, am avut cu toții nevoie de flexibilitate. ASUS E210 oferă exact acest lucru. Ușor și compact, are un nou aspect elegant care se potrivește perfect stilului tău de viață dinamic. Este conceput pentru sarcini zilnice de calcul și productivitate și are funcții inovatoare, cum ar fi ASUS NumberPad, ASUS E210 care oferă tot ce ai nevoie pentru muncă sau joacă. Cu Windows 10 Home S, un procesor Intel Celeron si 64GB eMMC, ASUS E210 este echipat pentru a te ajuta să-ți atingi obiectivele. De asemenea, ASUS E210MA are ceva special. Viața nu este niciodată obositoare cu ASUS E210. Bucură-te de finisajul sau unic Peacock Blue care pare că își schimbă culoarea atunci când este privit din unghiuri diferite.

Dacă vrei un partener perfect pentru munca de acasă, îți recomand laptopul Allview Allbook H cu procesor Intel Celeron N4000. Prețul său se află tot sub 1500 de lei și îl găsești chiar aici la eMag. Displayul generos, procesorul din noua generație, OS-ul stabil și eficient, camera frontală și conectivitatea largă de care dispune, fac din Allbook H device-ul perfect pentru activitățile translatate la domiciliu, precum școala online sau job-ul remote. Mai mult, ecranul IPS Full HD de 15,6”, în format 16/9, oferă o experiență de vizualizare wide-angle, de 178° și imagini clare, detaliate, în culori naturale. Datorită dimensiunii generoase a ecranului, vei putea realiza concomitent mai multe sarcini de lucru și vei uita de deadline-uri întârziate sau proiecte reprogramate. Lucrul la noul notebook va fi plăcut de fiecare dată.

Cele mai bune laptopuri sub 2000 de lei

Un pic mai scump, dar tot un laptop ieftin și bun este laptopul ultraportabil Acer Chromebook CB314. Este conceput pentru a lucra în condiții de lumină puternică, iar afișajul mare de 14” și subțire de 7,3 mm al laptopului Chromebook 314 de la Acer este ideal pentru o productivitate mai mare. Cu o autonomie lungă a bateriei, o unitate CPU Intel® rapidă și o conexiune Wi-Fi 5 (802.11ac) rapidă, poți să intri online într-o clipă. Conceput pentru portabilitate confortabilă, acest Chromebook este mai mic decât o foaie de hârtie A4 și cântărește doar în jur de un kilogram. Așadar, îl poți strecura în gentuță și îl scoți când ai nevoie de el.

Dacă vrei un laptop ieftin și bun care chiar să reziste testului timpului, laptopul Lenovo Ideapad S145-15IGM cu procesor Intel® Celeron™ N4000 Gemini Lake este proiectat pentru o performanță de lungă durată. IdeaPad S145 oferă procesare puternică într-un design elegant și ușor. Perfect pentru utilizarea de zi cu zi, acest laptop durabil de 15.6 inch oferă un sunet excepțional și dispune de stocare rapidă și sigură. Echipat cu procesoare Intel Celeron, IdeaPad S145 este proiectat să țină pasul cu tine, indiferent de sarcină. Mai mult, vine cu un SSD de mare viteză, pentru acces rapid la toate datele tale si boot-uri instant.

Trendul școlii online nu pare să dispară foarte curând, așa că pentru elevi recomand un laptop versatil și usor de gestionat: HP Chromebook x360 11MK G3 EE alimentat de un sistem de operare Chrome. Permite elevilor să tasteze, să comunice și să colaboreze așa cum își doresc cu Chromebook. Ce are special? Se poate comuta între mai multe moduri: laptop, tabletă, modul media. De asemenea, poți accesa rapid videoclipuri, sarcini și mai mult în rețelele wireless aglomerate cu 2×2 802.11ac Wi-Fi [5] care acceptă MU-MIMO, alimentat de sistemul de operare Chrome. Cu multă memorie RAM, durată lungă de viață a bateriei și reîncărcare rapidă, este cel mai bun și ieftin laptop pe care elevii pot rămâne productivi.