Cel mai nou serial Star Wars, detaliat: cine joacă în Obi-Wan Kenobi, când se lansează

Fanii Star Wars se vor bucura să afle că Disney lucrează la încă un serial a cărui acțiune se desfășoară în universul fantastic imaginat de George Lucas. Este vorba de Obi-Wan Kenobi.

Pe lângă The Mandalorian și alte câteva proiecte desprinse din respectiva producție, Disney+ simte că poate profita și mai mult de franciza Star Wars prin seriale cu buget mare. Din acest motiv, de aproximativ un an, au apărut online informații despre un serial intitulat Obi-Wan Kenobi.

Acțiunea acestuia va fi mai aproape de prima parte a trilogiei, iar fanii se vor bucura să-l vadă din nou pe Ewan McGregor în rolul care l-a transformat într-o vedetă de rang mondial. În plus, Hayden Christensen va reveni pentru prima oară în Star Wars, după o pauză de 16 ani, de la Episode III: Revenge of the Sith. Întreaga distribuție a fost partajată printr-o fotografie pe care o poți vedea mai jos și, pe lângă cei doi din rolurile principale, mai există câteva nume importante, Joel Edgerton (The Gift, The Great Gatsby), Kumail Nanjani (The Eternals, Silicon Valley), Indira Varma (Game of Thrones, Luther), Rupert Friend (Homeland, Hitman), Sung Kang (Fast & Furious). Una peste alta, este evident că nu discutăm de un serial ieftin.

Prin intermediul celui mai recent comunicat pe marginea Obi-Wan Kenobi, Disney a anunțat că filmările la serial vor începe luna aceasta, în aprilie. Nu este foarte clar dacă discutăm de un serial tradițional sau de o mini-serie, producătorii îl înfățișează momentan doar ca Star Wars Special Event (Un eveniment special Star Wars). Partea de regie va cădea în sarcina regizoarei Deborah Chow, care are deja o legătură strânsă cu franciza după ce s-a aflat la cârma câtorva episoade din The Mandalorian. Acțiunea se petrece la zece ani după Revenge of the Sith, când Anakin a devenit deja Darth Vader, iar Palpatine a redus la zero ordinul cavalerilor Jedi.