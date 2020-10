Primele detalii despre serialul Star Wars cu Obi-Wan Kenobi, confirmate de Ewan McGregor

Ewan McGregor va intra din nou în pielea lui Obi-Wan Kenobi într-un serial Star Wars produs de Disney pentru propriul serviciu de streaming. Primele detalii au ajuns acum online.

Deși a jucat în zeci de producții, unele mai populare decât altele, Ewan McGregor rămâne în mentalul colectiv datorită rolului pe care l-a jucat în seria originală Star Wars. În 1999, în același an în care se lansa Matrix, McGregor apărea în Star Wars: Episode 1 – The Phantom Menace. În filmul scris și regizat de George Lucas, actorul a interpretat rolul lui Obi-Wan Kenobi.

În 2021, Ewan McGregor va reveni în rolul care l-a consacrat. De această dată însă, va fi sub forma unui serial pentru Disney+. Dacă evoluția pandemiei o va permite, filmările la noul show vor începe în martie 2021.

Se știe de mult timp că se lucrează la un serial construit în jurul acestui personaj important al francizei, dar au existat numeroase amânări legate de redactarea scenariului. În plus, cu siguranță nu a ajutat procesul de producție nici pandemia.

Într-o intervenție prin Zoom în cadrul emisiunii The Graham Norton Shot, Ewan McGregor a confirmat că producția la un nou serial Star Wars construit în jurul lui Obi-Wan Kenobi va începe în martie 2021. Până la această oră, cei de la Disney au fost mai rezervați în privința show-ului, rezumându-se la a afirma că se va lucra la el anul viitor.

Serialul va fi regizat de Deborah Chow, care a regizat deja câteva episoade din The Mandalorian, un al succes de proporții astronomice din universul Star Wars. În ceea ce privește momentul din viața lui Obi-Wan care va fi prezentat în serial, se pare că acțiunea se va desfășura la opt ani după evenimente din Revenge of the Sith.

Având în vedere că McGregor a jucat în franciza originală, va fi interesant de văzut dacă vom vedea și alte vedete din seria clasică Star Wars în noul serial.