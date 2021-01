Cel mai ciudat job, oferit de Tesla: de ce ești plătit să stai pe Twitter

Unul dintre cele mai ciudate locuri de muncă a apărut pe site-ul Tesla și are legătură cu contul de Twitter al CEO-ului Elon Musk.

În ultimii ani, foarte multe informații legate de viitorul Tesla, actualizări de software sau noutăți au apărut pe contul de Twitter al fondatorului companiei. Nu de puține ori, diverși oameni i-au adresat lui Musk o întrebare online legată de o problemă pe care o întâmpină la mașină, iar acesta le-a răspuns.

În mod evident, să oferi suport tehnic la produsele companiei pe care o conduci nu este cea mai ușoară meserie din lume, mai ales din prisma timpului necesar. Tocmai din acest motiv, oficialii gigantului american s-au gândit să angajeze pe cineva a cărui sarcini de serviciu, printre altele, include monitorizarea contului de Twitter a lui Elon Musk și răspunderea la întrebări sau plângeri adresate CEO-ului.

Locul de muncă este intitulat Tesla Energy Support Specialist și, după cum se poate vedea în capturile de ecran care au început să circule pe internet, persoana cu pricina trebuie ”să rezolve sau să redirecționeze plângerile” postate pe Twitter. Un pic ciudată este însă o altă formulare din același anunț. Viitorul angajat ”trebuie să adreseze afirmațiile adresate CEO-ului prin gândire critică”.

Ca referință, acest anunț pentru o persoană de suport vine la câteva luni după ce Tesla a decis să renunțe complet la departamentul său de PR. Din acel moment, oamenii de la suport reprezintă imaginea companiei în piață, trebuie să fie foarte bine pregătiți și să-și asume rolul de ”față a brandului Tesla”, conform descrierii de la această adresă.

Rămâne să vedem dacă noii angajați Tesla vor reuși să prevină polemicile în care ajunge să fie implicat Elon Musk din cauza postările sale de pe internet. Nu de alta, dar are o problemă majoră în a-și cenzura gândurile.

Tesla is hiring a full-time position to handle people talking shit about @elonmusk online pic.twitter.com/AeCeskwwuj

— Jay Boller (@jaymboller) January 19, 2021