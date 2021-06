Cea mai proastă veste despre încălzirea globală: schimbările climatice, ireversibile

Schimbările climatice sunt o problemă reală cu care ne confruntăm și pe care încercăm s-o reparăm. Dar oare mai avem ce repara?

Conform Prof. Dr. Markus Rex, șeful celei mai mari expediții științifice (MOSAiC) de la Polul Nord, este posibil ca planeta să fi trecut deja de un punct de basculare către încălzirea globală ireversibilă, cu consecințe „în cascadă”, din Groenlanda până la Marea Barieră de Corali.

Pe parcursul a 389 de zile, misiunea condusă în comun de douăzeci de țări și cu un buget de 140 de milioane de euro a studiat atmosfera, oceanul, gheața marină și ecosistemul pentru a colecta date de evaluare a impactului schimbărilor climatice în regiune și în întreaga lume, potrivit AFP, citat de HotNews.

„Doar evaluarea din următorii câțiva ani va determina dacă mai putem salva gheața marină arctică prezentă pe tot parcursul anului printr-o protecție climatică coerentă sau dacă am trecut deja acest important punct critic al sistemului climatic”, a subliniat germanul Markus Rex în Berlin, la opt luni după întoarcerea din misiunea internațională din Arctica.

Echipele internaționale au colectat date exhaustive, în special în lunile în care nava lor a plecat printre ghețurile Polului Nord, date care trebuie să furnizeze informații valoroase despre schimbările climatice. Acest lucru s-a întâmplat timp de aproape un an.

Mai putem opri schimbările climatice?

„Dispariția gheții de vară în Arctica este una dintre primele bombe din câmpul minat, unul dintre punctele de vârf pe care le declanșăm mai întâi atunci când împingem încălzirea prea departe”, a spus Rex la o conferință de presă cu ministrul german al Educației și Cercetării, Anja Karliczek.

Având în vedere acestea, „ne putem întreba cu adevărat dacă nu am călcat deja pe această mină și am declanșat deja explozia”, a insistat acest climatolog și fizician, un om de știință de vârf în studiul Arcticii.

Mai mult, omul de știință a mai avertizat că, dacă acest punct de basculare a fost deja depășit, acesta poate declanșa efecte adverse „în cascadă” și „poate agrava și mai mult încălzirea, cum ar fi dispariția calotei de gheață din Groenlanda sau dezghețarea zonelor încă mai mari ale permafrostului arctic”.

„Astăzi, de asemenea, nu știm dacă putem salva Marea Barieră de Corali din Australia”, a adăugat el.

De asemenea, șeful misiunii MOSAIC a lansat deja o alarmă cu privire la gheața de vară, susținând că se topea la „o viteză dramatică”. Retragerea gheții marine în vară este considerată de oamenii de știință drept „epicentrul încălzirii globale”, potrivit lui Markus Rex. Apoi, el a susținut că a văzut vara „suprafețe mari de apă aproape de pol, înconjurate de gheață care era plină de găuri din cauza topirii masive”.

El chiar a asigurat că toată gheața s-a retras „mai repede în primăvara anului 2020 decât la începutul măsurătorilor” și că întinderea gheții în timpul verii a fost cu jumătate mai mică decât în deceniile anterioare.

Am putea fi ultima generație care mai poate vedea Arctica cu gheață marină vara, iar cercetătorii încă încearcă să afle dacă este un proces ireversibil. Unii spun că am mai avea doar zece ani în care am putea salva Arctica.