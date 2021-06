Cea mai populară platformă de rezervări din România, acuzată de evaziune fiscală

Booking.com, cea mai populară platformă de rezervări din România și nu numai, este suspectată că nu a plătit TVA de peste 150 milioane de euro (182 milioane de dolari).

Infracțiunea ar fi fost comisă în perioada 2013 – 2019

Poliția din Genova a declarat într-un comunicat că „a descoperit o evaziune fiscală masivă de peste 150 de milioane de euro în TVA neplătită din 2013 până în 2019 de către o agenție multinațională de turism online cu sediul în Olanda”, fără a menționa compania pe nume.

Poliția a declarat că auditul lor fiscal a fost efectuat ca parte a unei anchete penale conduse de procurori în orașul de coastă de nord-vest.

Booking a transmis că va coopera cu autoritățile în această investigație

Reprezentanții platformei de rezervări au confirmat deja că au primit raportul poliției. De asemenea, Booking a transmis că va coopera cu autoritățile în această investigație.

Totodată, compania susține că proprietarii de hoteluri și pensiuni care folosesc platforma sunt ei înșiși responsabili de colectarea și plata TVA-ului pe care îl datorează în Italia și în alte țări ale Uniunii Europene.

Acesta nu este singurul scandal de amploare în centrul căruia s-a aflat Booking în ultima perioadă. Săptămâna trecută, Booking.com a anunţat că va rambursa Guvernului olandez ajutoarele, în valoare de 60 de milioane de euro, de care a beneficiat în perioada pandemiei. Decizia a fost luata dupa apariția în spațiul public a unor informații conform cărora directorii companiei și-ar fi acordat bonusuri în această perioadă.

„Am auzit dezbaterea care a avut loc în societatea olandeză în ultimele zile, am luat-o în serios şi suntem conştienţi de sensibilitatea subiectului. Chestiunea dacă vom rambursa subvenţiile a fost întotdeauna pe masa discuţiilor, însă am dorit să abordăm acest subiect în momentul în care am fi intrat într-o perioadă financiară mai stabilă”, a informat un purtător de cuvânt de la Booking.com, într-un comunicat.